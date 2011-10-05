Волочкова сеет доброе и светлое

На днях Анастасия Волочкова взялась вновь сеять доброе и светлое. В этот раз «светская балерина» открыла для детей собственную школу искусств и танцевальную студию.

Но и здесь не обошлось без скандала. Видимо, Настя была так занята, что… забыла переодеть свой откровенный наряд. В нём она сначала явилась на одну из ночных светских церемоний, а несколькими днями позже и на этот детский праздник.

Стоит отметить, что некоторые изумлённые родители после такого явления Насти народу всерьёз призадумались о её психическом здоровье и своём намерении отдавать любимое чадо в заведение Волочковой.