Волочкова сеет доброе и светлое
№ 39(280) от 06.10.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
На днях Анастасия Волочкова взялась вновь сеять доброе и светлое. В этот раз «светская балерина» открыла для детей собственную школу искусств и танцевальную студию.
Но и здесь не обошлось без скандала. Видимо, Настя была так занята, что… забыла переодеть свой откровенный наряд. В нём она сначала явилась на одну из ночных светских церемоний, а несколькими днями позже и на этот детский праздник.
Стоит отметить, что некоторые изумлённые родители после такого явления Насти народу всерьёз призадумались о её психическом здоровье и своём намерении отдавать любимое чадо в заведение Волочковой.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес