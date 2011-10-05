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Киркоров взялся за секонд-хенд

№ 39(280) от 06.10.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Киркоров взялся за секонд-хенд

Филипп Киркоров вновь решился попробовать себя в бизнесе. На днях в одном из столичных торговых центров певец запустит свой магазин одежды.

Правда, коллекции, представленные в магазине, не выявят дизайнерского таланта Киркорова. Ведь его вещевой ассортимент будет состоять из нарядов, купленных когда-то Филиппом и его звёздными коллегами – Кристиной Орбакайте, Ириной Аллегровой и др.

По словам артиста, таким образом у поклонников появится возможность не «уносить» вещи из гримёрок артистов, а законно стать их владельцами.

Будут ли в этом магазине представлены вещи из гардероба нашей Примадонны – пока неизвестно. Но, как заверил «АН» Киркоров, цены в его «лавке звёздных ценностей» будут очень демократичными.

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