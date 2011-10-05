Шансон сменил Кобзона?
№ 39(280) от 06.10.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
Что ни говори, но любят наши артисты поучаствовать в общественной жизни страны. По крайней мере, ряды разных государственных ведомств с завидной периодичностью пополняются кем-нибудь из поющей братии.
Вот и шансонье Стас Михайлов на днях появился в рядах не каких-нибудь активистов, ратующих за животных или культуру, а в Общественном совете при ГУ МВД РФ по Москве. Какой работой там будет заниматься артист, он нам объяснить так и не смог. Зато его представители с удовольствием отметили, что Михайлов в этом амплуа заменил самого Иосифа Кобзона.
Напомним, ранее этих советов при ГУВД Москвы существовало аж два, и один из них возглавлял Иосиф Давыдович. Теперь совет обновили и, видимо, в качестве «клубнички» добавили специалистов из развлекательного сектора.
Помимо Михайлова в его списках значатся Владимир Винокур, Михаил Пореченков и другие деятели культуры.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес