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Жизнь без оков

№ 39(280) от 06.10.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Жизнь без оков

С Анной СЕДОКОВОЙ мы познакомились не в лучшее для неё время. В ту пору экс-солистка «ВиаГРЫ» тяжело переживала развод. Её перспективы в карьерном плане тоже не были безоблачны. Ведь она не имела за спиной ни солидного бюджета, ни продюсера. Не способствовали её возвращению и бывшие коллеги по группе. Однако Аня и в личных отношениях смогла разобраться, и коллег в профессиональном плане обойти. Мы встретились с певицей и откровенно поговорили о том, что ранее она скрывала за ширмой.

- Над чем трудитесь сегодня?

– Самое главное событие, которое состоялось на днях, — это премьера фильма «Беременный». В нём я сыграла одну из главных ролей.

– Насколько я понимаю, «Беременный» не блещет драматическими или интересными режиссёрскими ходами. С чем связана ваша «всеядность» в кинематографе?

– Безусловно, это не интеллектуальное кино, и там нет того, что нравится критикам. Это добрый фильм. Комедия, лёгкий жанр. А вот моя роль, кстати, получилась драматической. Моя героиня любит своего мужа, и мы очень хотим детей. Каждый день на протяжении многих лет мы пытаемся воплотить это желание в жизнь, но у нас ничего не получается. А это очень тяжело. И когда это происходит в фильме, правда в комическом ключе – потому что беременеет муж, – я вновь попадаю в очень сложную ситуацию.

– А вы могли бы сыграть что-то более эмоционально насыщенное и характерное. К примеру, Анну Каренину? Или для этого вам пока не хватает каких-то профессиональных навыков?

– По своей специальности я – актриса и диктор телевидения. Так что, думаю, — я бы справилась. Но такие роли не хочу играть. Очень верю в визуализацию. И поскольку погружаюсь в роль глубоко – боюсь, что, если это будут роли с судьбами несчастных девушек, — это отразится на моей жизни. Я решила, что сейчас для меня интереснее быть в хорошем ситкоме либо в телевизионном шоу. Не хочу, чтобы моя роль меня «съела». Выбираю для себя более весёлый жанр. Считаю, что призвание артиста – дарить зрителю минуты радости, а не погружать его в драму. Жизнь – тяжёлая штука. И, для того чтобы это ощутить, достаточно просто выйти на улицу: посмотреть по сторонам и понять, что не всё хорошо. А если ещё и артисты будут доводить до депрессивного состояния людей?! Я считаю, что это не часть моей профессии.

Когда поклонникам ждать ваши новые альбом и видеоклип?

– В новом телевизионном шоу «Подиум» я стала ведущей. Там дизайнеры будут соревноваться друг с другом. Что же касается музыки, то мой новый альбом практически закончен. Не исключено, что он выйдет в ноябре.

– Профессионалам и коллегам будет что почерпнуть из вашего творчества?

– Я работаю не для профессионалов и коллег. Мне, если честно, их мнение не очень важно. Я работаю для публики, которая ждёт этого альбома. Думаю, моим слушателям будет и под что погрустить, и приятно провести время.

– Если у вас, как у Нади Грановской, появится возможность вернуться в «ВиаГРУ», вы это сделаете?

– Это то же самое, что вернуться в свою школу. Изучать то, что уже прошла. Я довольна тем, как развивается моя сегодняшняя карьера.

– Ваши коллеги из «ВиаГРЫ» весьма нелицеприятно отзываются о Татьяне Котовой. Как у вас с ней сложились отношения? Правда ли, что вы и Альбина поспособствовали тому, чтобы продюсеры отказали ей в участии в юбилейных концертах «ВиаГРЫ»?

– Я принимала участие только в одном юбилейном концерте. И туда не просилась. Меня долго уговаривали. Но, прочитав сотни просьб в Интернете от людей, которым дорог золотой состав, я приняла это предложение и выступила. Но после этого наши отношения с этим проектом прекратились.

Теперь о Тане Котовой. Лично я считаю, что она была одной из красивейших участниц группы. И замена Тани была огромной ошибкой продюсеров. Что же касается Альбины и её высказываний, то она вообще такой человек, который в любой адрес говорит много негатива.

– Несколько лет назад, когда после длительного перерыва вы вернулись к певческой карьере, в интервью нашему изданию признались, что строите серьёзные планы по завоеванию шоу-бизнеса. Удалось осуществить хотя бы половину?

– Для человека, который в шоу-бизнесе не только самостоятельно занимается творчеством, но его и продвигает, – думаю, что да. Это очень сложно. У меня нет продюсера, покровителей. Мне нечего им предложить. (Загадочно улыбается.) Я ведь замужем. Счастлива. Мой муж не олигарх. Но мы молоды, счастливы.

– Многие думают, что артисты, а тем более солистки группы «­ВиаГРА», зарабатывают внушительные гонорары. А вы признались, что на вас «висит» серьёзный кредит. Ситуация как-то разрешилась?

– С кредитом удалось рассчитаться. Да и тот сложный период в моей жизни закончен. Тогда мы с малышкой остались одни, и мне пришлось очень много работать. Сегодня у меня уже двое деток и счастливая семья.

– Ваш бывший супруг (капитан украинской футбольной команды «Динамо» Валентин Белькевич. – Прим. ред.) общается с вашим ребёнком?

– Я сумела сохранить с ним нормальные отношения. Хотя расставание было очень тяжёлым. Как ребёнок разведённых родителей, я понимаю, что такое быть между двух огней. Поэтому решила, что никогда не допущу такого по отношению к дочери. Какие бы ни были у нас отношения «за кадром», я никогда не скажу, что её папа в чём-то не прав. И буду давать им возможность видеться. Валентин участвует в воспитании дочери, и они вместе проводят много времени. Я не скажу, что мы с ним друзья. Но мы точно не враги. Я благодарна ему за дочку.

– Недавно вы вновь вышли замуж. Ребёнок не ревнует вас к супругу? Как складываются их взаимоотношения?

– Мой муж нас с ребёнком не разделяет. Он подарил одинаковое количество любви и мне, и ей. Поэтому дочка не чувствовала, что обделена, и не ревновала. У нас большая дружная семья, и в ней нет слова «ревность».

– Некоторое время назад пресса писала, что вы намерены получить российское гражданство. Правда ли это?

– Я по-прежнему имею украинское гражданство. Хотя душой русская. Живу в Киеве, в России, в Лос-Анджелесе. Мой дом там, где моя семья. Менять гражданство на американское тоже не планирую. И это не связано с какими-либо политическими расчётами. Я вообще аполитичный человек. Хотя то, что происходит в России и Украине, меня беспокоит. Нашей стране нужны правильные менеджеры, которые умеют управлять и мыслить на много лет вперёд. У нас не хватает правильного управления и ещё одного очень важного – идеи.

– Если бы у вас была возможность обратиться с вопросом к президентам России и Украины – о чём бы вы их спросили?

– Наверное, просто по-девичьи попросила бы обратить внимание на наших пенсионеров и спивающихся детей. Это ведь наши прошлое и будущее. Без них – мы поколение без «рода и племени», которое изначально закладывает в себя программу самоуничтожения.

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