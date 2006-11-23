Наоми Кэмпбелл надеется только на Бога
№ 29(29) от 23.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Она точно знает, какой туалет нужно выбирать для похода в суд. В последнее время супермодель появляется на судебных заседаниях чуть ли не чаще, чем на подиуме. На этот раз светские хроникеры отметили, что «Черная пантера» отправилась на свидание с судьями, сделав модную прическу-боб, которая идеально подходила к ее серому мини-платьицу и черному обтягивающему жакету.
Кэмпбелл вновь выступает ответчицей в деле об избиении. Жалобу в суд подала ее очередная домработница Анна Сколавино. По словам Анны, Наоми долго не могла найти свои джинсы, обвинила в пропаже горничную и швырнула в нее мобильный телефон (дорогой, декорированный бриллиантами и весьма увесистый). Девушке наложили 4 шва. Судебное заседание, состоявшееся на прошлой неделе, продлилось лишь 5 минут - стороны подтвердили, что взаимных договоренностей достичь не удалось.
Следующее слушание назначено на январь. Наоми «светит» 7 лет тюрьмы - к обвинению Анны добавилась еще и жалоба другой ее экс-домработницы Габи Гибсон. Суть дела все та же - побои. И это при том, что Кэмпбелл уже платила штраф своей ассистентке Габи, в которую метнула мобильник. А потом проделала подобную процедуру с другой помощницей.
Видимо, Кэмпбелл через суд приговорят пользоваться исключительно телефонами-автоматами. Пока же модель усердно молится Богу. «Наоми очень набожная и верит, что Бог позаботится о ней и ей вынесут оправдательный приговор», - говорят адвокаты скандальной красавицы.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес