Наоми Кэмпбелл надеется только на Бога

Она точно знает, какой туалет нужно выбирать для похода в суд. В последнее время супермодель появляется на судебных заседаниях чуть ли не чаще, чем на подиуме. На этот раз светские хроникеры отметили, что «Черная пантера» отправилась на свидание с судьями, сделав модную прическу-боб, которая идеально подходила к ее серому мини-платьицу и черному обтягивающему жакету.

Кэмпбелл вновь выступает ответчицей в деле об избиении. Жалобу в суд подала ее очередная домработница Анна Сколавино. По словам Анны, Наоми долго не могла найти свои джинсы, обвинила в пропаже горничную и швырнула в нее мобильный телефон (дорогой, декорированный бриллиантами и весьма увесистый). Девушке наложили 4 шва. Судебное засе­дание, состоявшееся на прош­лой неделе, продли­лось лишь 5 ми­нут - стороны подтвер­дили, что взаимных договорен­ностей достичь не удалось.

Следующее слушание назначено на январь. Наоми «светит» 7 лет тюрьмы - к обвинению Ан­ны добавилась еще и жалоба другой ее экс-домработницы Габи Гибсон. Суть дела все та же - побои. И это при том, что Кэм­пбелл уже платила штраф своей ассистентке Габи, в которую метнула мобильник. А потом проделала подобную процедуру с другой помощницей.

Видимо, Кэмпбелл через суд приговорят пользоваться исключительно телефонами-автоматами. Пока же модель усердно молится Богу. «Наоми очень набожная и верит, что Бог позаботится о ней и ей вынесут оправдательный приговор», - говорят адвокаты скандальной красавицы.