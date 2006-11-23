Как любят говорить учительницы, «повторенье - мать ученья». Рэппер Серега, сочетающий в своем имидже уркаганскую внешность и дорогие «гангстерские» костюмы, тоже решил, что не все усвоили уроки, которые он преподал в годичной давности пластинке «Дискомалярия». В самом деле, мало кто ожидал столь крутого разворота в творчестве артиста - от «Черного бумера», «блатного» рэпа «Про Леньку Финта» и «Загубили Лялю» к американизированной смеси хип-хопа с R&B.

Поначалу шикарные спецэффекты в виде подпевок, фирменных аранжировочных фишек и европейского качества записи оценили далеко не все. Ведь от Сереги опять ждали пулеметного речитатива и прихотливых рифм. И сегодня артист предлагает «тем, кто в танке» расширенную версию своей «Дискомалярии». Между двумя изданиями Серега успел раскрутить шутливо-лиричную песню «Возле дома твоего» и еще увереннее отдалился от тех «спортивных частушек», с которых начинал. Впрочем, в свежем релизе он отдает им, как говорят в рэп-кругах, «респект»: в треке «Спортивные частушки» Серега намекает, что бойко рифмовать еще не разучился.

Однако почти весь остальной репертуар диска четко расставляет нынешние приоритеты Сергея Пархоменко. Это музыка знойных мулаток и массивных золотых украшений, в которой речитатив является лишь одним из дополнительных средств. Трек-лист «Большой порции» больше чем наполовину отличается от первого издания «Дискомалярии», да и большинство известных номеров представлены в новых обработках. Появились дуэты со статусными в определенных кругах музыкантами, совместная работа с извест­ными арэнби-продюсерами, и вообще альбом звучит «богато».

Однако свой бывший главный козырь - работу со словом - Серега теперь почти не использует. При прослушивании не оставляет ощущение, что с тем же успехом диск мог бы звучать и на английском. Остроумные обороты и рифмы у Сереги еще встречаются, но их все сложнее расслышать сквозь толстый-толстый слой «продакшна».