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Ностальгия,

хиты и рок-н-ролл

№ 29(29) от 23.11.2006 [«Аргументы Недели », А. М. ]

Традиционный  фестиваль «Диско­тека 80-х» пройдет 24 ноября в СК «Олим­пийский». Затеявшее несколько лет назад этот проект «Авторадио» не только удачно эксплуатирует зрительскую ностальгию, но и к каждому фестивалю придумывает новые «фишки». В этом году, например, в Москве впервые выступят Сандра и Аманда Лир. Кроме того, «Авторадио» всякий раз умудряется привезти на фестиваль полувиртуальные проекты, которых почти никто не видел, но знают их по одному-двум хитам. В этом году это Goombay Dance Band, Weather Girls и Мауро. Кроме того, в «Олимпийском» выступят старые любимцы публики Дитер Болен (без Томаса Андерса), Тото Кутуньо, Си Си Кетч, Саваж, Риккардо Фольи, Boney M с Лиз Митчелл, «Кар-Мэн», «Веселые ребята», «Цветы», Михаил Боярский, Владимир Маркин, Сергей Минаев и т.д. Жаль только, что каждый участник успеет исполнить не больше пары песен.

На следующий день есть возможность послушать поп-хиты посвежее. В Государственном Кремлевском дворце 25 ноября - вручение премии «Золо­той граммофон». Номинаций у премии нет - статуэтку получает каждый исполнитель, чью песню в уходящем году полюбили слушатели «Русского радио». Поэтому в Кремле гарантирован парад свежих шлягеров в исполнении Димы Билана, Сергея Лазарева, Леонида Агутина, Сереги, Глюкозы, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, групп «ВИА Гра», «Город 312», «Дискотека Авария», «Звери», «Бандэрос», «Бле­стящие» и др. - всего 28 исполнителей и песен, названия которых можно с легкостью угадать заранее.

Поклонникам рок-н-ролла тоже будет чем поживиться. Михаил Козырев, ответственный за последний взлет популярности русского рока, написал книгу, которая так и называется  - «Мой рок-н-ролл». Это трехтомник, части которого - черная, белая и красная книги - будут выходить в ноябре, декабре и январе. К выходу «Черной книги» приурочены два шоу в КЗ «Мир» 25 и 26 ноября. Вместе с Козыревым на сцену выйдут группы «Мумий Тролль» и «Агата Кристи», а вместо обычного концерта зрители увидят литературно-музыкальный сейшн, сценарий которого будет рождаться «на ходу». Зрители смогут стать участниками действа и пообщаться с автором книги и с музыкантами - последние, кстати, представят акустические программы.


 

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