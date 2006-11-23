//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Западные кинозвезды штурмуют эстраду

№ 29(29) от 23.11.2006 [«Аргументы Недели », Максим ЖАРОВ, InterMedia ]

Западные кинозвезды штурмуют эстраду

Самые известные актеры мирового кино всегда стремились петь, не только для дополнительного заработка, но и для увеличения своей популярности. Начиная с легендарной Бетт Дэвис, выпустившей, правда, всего два альбома, и заканчивая Фрэнком Синатрой. Именно Синатру можно назвать самой обласканной публикой и критиками кинозвездой, записавшей около ста пластинок и получившей 8 «Грэмми». До сих пор в США каждый месяц переиздаются его диски, а заодно и других кинозвезд - Мэрилин Монро, Лайзы Миннелли, Барбры Стрейзанд и Бетт Мидлер. Но это, как говорится, «тяжелая артиллерия прошлых лет». А среди более молодого поколения самая успешная музыкальная карьера выпала на долю актрисы австралийского телесериала «Соседи» Кайли Миноуг. Симпатичная внешность помогла ей сначала стать любимицей телезрителей, а потом и привлекла внимание трио британских продюсеров Сток-Эйткина-Уотерман. Они предложили Кайли спеть новую версию старой песни «Loco-Motion», известной в исполнении Литтл Евы. Сингл вышел в июле 1987 года и сразу стал хитом. За ним последовал «I Should Be So Lucky». И с тех пор успех не оставлял Кайли - даже после того, как она ушла из «фабрики звезд», которую организовали трое ее продюсеров. Они, кстати, также писали песни для Саманты Фокс, Сабрины, Bananarama, Рика Астли, Dead Or Alive, Mel & Kim и др. Вершиной успеха Миноуг, выпустившей 11 альбомов, можно считать получение «Грэмми» в 2003 году в номинации «Лучшая танцевальная запись» за сингл «Come Into My World».

Если Кайли Миноуг теле­карьера помогла достичь успеха на эстраде, то Дженнифер Лопес ее пение позволило привлечь к себе внимание кинопродюсеров. Ну кто знал эту Лопес во времена ее съемок в фильме «Анаконда» (1997)? Но стоило ей чуть позже сыграть известную американскую певицу Селену в одноименном фильме (как бы у нас написали - «женщину с тяжелой судьбой»), пришел долгожданный успех. Сначала - среди поклонников сальсы, а после выхода дебютного альбома «On The 6» (1999) - и всех остальных. Четыре последующих диска (последний из которых, «Rebirth», вышел в марте 2005 года) сделали из второстепенной актрисы мировую суперзвезду. Теперь Джей Ло знают даже в России.

Но не всем актерам так повезло с музыкальной карьерой. Например, знаменитый «крепкий орешек» Брюс Уиллис всегда любил петь, но выпустил лишь два альбома: «The Return of Bruno» (1987) и «If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger» (1989). Они имели весьма скромный успех, на этом его музыкальная карьера и закончилась. Напарница Уиллиса по фильму «Пятый элемент» Милла Йовович тоже пробовала петь, тоже выпустила два диска - «The Divine Comedy» (1994) и «The Peopletree Sessions» (1998). И тоже не добилась успеха на этом поприще. Впрочем, как и актер Стивен Сигал, который иногда даже гастролирует со своей группой Steven Seagal & Thunderbox. Ближайший тур этого коллектива пройдет в Великобритании с 12 января по 13 марта.

Дальше других актеров в любви к музыке зашла Николь Кидман. Она не только пыталась петь, но и в июне вышла замуж за новозеландского кантри-исполнителя Кейта Урбана. Возможно, супруги порадуют мир своим совместным диском. Ведь у Николь уже был опыт записи дуэтов - с Робби Уильямсом она спела композицию «Somethin' Stupid», вошедшую в его альбом «Swing When You' Winning» (2001). Кстати, ранее эту песню исполнял Фрэнк Синатра со своей маленькой дочерью Нэнси. После записи своего нового альбома «Love, Pain & The Whole Crazy Thing», который вышел 7 ноября, Кейт Урбан поблагодарил свою супругу за то, что она помогла ему важными советами при отборе нового материала. А вот другой голливудской суперзвезде - Джулии Робертс - брак с музыкантом не помог сделать певческую карьеру. Выйдя замуж за кантри-исполнителя Лайла Ловетта, актриса записала лишь один сингл «Bad Girls/I Like» (1998). Может быть, потому, что в США уже есть кантри-звезда с похожим именем - Джули Робертс?

Голливудская актриса Скар­летт Йоханссон готовит дебютный альбом «Scarlett Sings Tom Waits», где будет исполнять только песни своего любимого автора Тома Уэйтса. Диск должен появиться весной следующего года. Ранее Йоханссон уже проявила себя как певица, записав композицию «Summertime» Джорджа Гершвина для сборника «Unexpected Dreams». Там вообще исполнителями выступили лишь кинозвезды. Еще одна молодая американская звезда, Хиллари Дафф, известная российским зрителям по фильму «Оптом дешевле», выпустила уже 4 альбома. Последний из них - «Most Wanted» - вышел в августе прошлого года. Но самым ярким примером того, как ранее никогда не проявлявшие вокальные таланты актеры вдруг решились запеть, стал фильм «Чикаго», где играют, танцуют и поют Ричард Гир, Рене Зелльвегер и Кэтрин Зета-Джонс.

Зачем познавшие успех в кинематографе актеры рвутся на эстраду? Может быть, они разносторонне талантливы. А может, этого требует от них современный шоу-бизнес, которому сейчас нужны артисты, умеющие делать все.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Не дай-то бог, если начнутся проблемы у бойцов и их семей!»

«Не дай-то бог, если начнутся проблемы у бойцов и их семей!»

Правозащитники назначили вознаграждение за данные о личности полицейского, якобы ударившего в живот девушку на незаконном митинге. О страстях инфантилов размышляет бывший сотрудник ОМОН г. Москвы Виталий КИЙКО.

//В мире

В Раде призвали Зеленского соблюдать нейтралитет между РФ и США

В Раде призвали Зеленского соблюдать нейтралитет между РФ и США

Депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует соблюдать нейтралитет между Россией и Соединёнными Штатами для восстановления экономики страны.

//В мире

Украинская писательница предрекла гибель Украины

Украинская писательница предрекла гибель Украины

Писательница и борец за чистоту украинского языка Лариса Ницой рассказала согражданам, что станет концом Украины. По мнению Ницой, следует бороться с равнодушием жителей страны.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

"12 ракетчиков в тяжелейшем состоянии. Пятеро из них не пережили эту ночь". Продолжение трагедии под Северодвинском

"12 ракетчиков в тяжелейшем состоянии. Пятеро из них не пережили эту ночь". Продолжение трагедии под Северодвинском

После взрыва под Северодвинском в Москву доставлены в тяжелейшем состоянии 12 ракетчиков. Пятеро из них не пережили эту ночь. У пострадавших два диагноза - тяжелые взрывные травмы и радиационное облучение

//В мире

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Павел Безсонов рассказал, что командование ВСУ направили снайперские войска в Донбасс.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Эксперт назвал прогноз возможной битвы между США и Россией в море

Эксперт назвал прогноз возможной битвы между США и Россией в море

Американский специалист ВМС Лайл Голдстайн сообщил о возможном столкновении России и Соединённых Штатов в водах Чёрного моря. По его мнению, обстановка на мировой арене с каждым днём становится более напряжённой.

//Здоровье

Названы 6 фруктов, которые помогают при артрите

Названы 6 фруктов, которые помогают при артрите

Медики из Великобритании провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что, употребляя в пищу определенные фрукты (помимо основного лечения), можно существенно снизить боли и воспаление при артрите.

//Шоу-бизнес

Алла Вербер: смерть от морепродуктов и состояние, сколоченное на антиквариате, скупленном в блокадном Ленинграде за еду

Алла Вербер: смерть от морепродуктов и состояние, сколоченное на антиквариате, скупленном в блокадном Ленинграде за еду

Неожиданная смерть fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер породила немало пересудов. Для гламурной тусовки она была как Алла Пугачева, но только в мире моде. Как можно умереть в Италии от аллергии на морепродукты?

//Общество

Эксперты рассказали, как выбрать востребованную профессию

Эксперты рассказали, как выбрать востребованную профессию

С 1 сентября 2020 годa в российских колледжaх изменится перечень профессий, как рассказала «Российской гaзете» министр просвещения России Ольга Васильева.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Шоу-бизнес

Пенкин рассказал, почему не хочет быть в «тусовке» звёзд шоу-бизнеса

Пенкин рассказал, почему не хочет быть в «тусовке» звёзд шоу-бизнеса

Российский певец Сергей Пенкин рассказал, как относится к современным представителям отечественной эстрады. По словам артиста, уровень эстрады за последние годы сильно упал.

//Новости СМИ2

//Общество

Задолжавшая 2 млрд рублей дворник рассказала о своих доходах

Задолжавшая 2 млрд рублей дворник рассказала о своих доходах

Дворник из подмосковного Воскресенска Светлана Бодрова, чья история о долге в два миллиарда рублей облетела Интернет, рассказала о своём материальном положении.

//Общество

В Москве студентка умерла от болезни, которую не смогли определить врачи

В Москве студентка умерла от болезни, которую не смогли определить врачи

В Москве студентка Воронежского государственного университета умерла от болезни, которую врачи не смогли определить. Девушка приехала в столицу после окончания экзаменов.

//Общество

Священник ответил на обвинения из-за крещения ребенка

Священник ответил на обвинения из-за крещения ребенка

Игумен Фотий ответил на обвинения женщины, которая заявила, что во время обряда крещения священнослужитель грубо обращался с её ребёнком. После того, как возмущённая мать выложила видео в интернет, на священника ополчились пользователи Сети.

//Шоу-бизнес

"Так выглядят мои пропитые одноклассницы", медиа-персоны "загнобили" финалисток шоу "Миссис Россия -2019"

"Так выглядят мои пропитые одноклассницы", медиа-персоны "загнобили" финалисток шоу "Миссис Россия -2019"

Российские медиа-персоны едко выразились в адрес финалисток конкурса «Миссис Россия-2019». И если мужская половина просто ставила недоуменные смайлы, то вот прекрасные дамы на «комплименты» не скупились

//Происшествия

В Подмосковье пять человек погибли в аварии

В Подмосковье пять человек погибли в аварии

В Подмосковье на Рижском шоссе произошла страшная авария, которая унесла жизни пяти человек. Столкновение произошло на 159 километре трассы М-9 Балтия.

//Общество

В Сети возмущены видео, как крещение превратилось в пытку. Священник травмировал годовалого ребенка при проведении обряда

В Сети возмущены видео, как крещение превратилось в пытку. Священник травмировал годовалого ребенка при проведении обряда

Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко) с особым садизмом проводил обряд крещения. В результате он травмировал годовалого младенца и не хотел отдавать ребенка пытавшейся защитить его матери

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт заявили о разводе

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт заявили о разводе

Американская певица Майли Сайрус и австралийский актёр Лиам Хемсворт объявили о разводе. Звёздная пара прожила в законном браке восемь месяцев. По словам знаменитостей, каждый из них решил сделать акцент на себе, а не на семейной жизни.

//Политика

В Совфеде планируют обсудить с послами некоторых стран публикации о митингах в Москве

В Совфеде планируют обсудить с послами некоторых стран публикации о митингах в Москве

В Совфеде представители комиссии по защите госсуверенитета сообщили, что планируют встречу с послами нескольких стран из-за действий, которые можно рассматривать как вмешательство в российские выборы.

//Шоу-бизнес

Подруга Аллы Вербер рассказала, как прошли последние сутки жизни фешн-иконы

Подруга Аллы Вербер рассказала, как прошли последние сутки жизни фешн-иконы

Близкая подруга Аллы Вербер Фаина Громова рассказала, как проходили последние 24 часа жизни иконы моды столицы и фешн-директора ЦУМа. «Это было как страшный, дурной сон», - призналась Громова.

//В мире

Слушать песни Лепса в Латвии –дурной тон, а Наргиз – можно!

Слушать песни Лепса в Латвии –дурной тон, а Наргиз – можно!

Оказывается, что в Латвии любить песни Григория Лепса – дурной тон. Такого мнения придерживается член латвийской партии «Новое Единство» Марис Лусте. Лучше сходить на концерт певицы Наргиз, но, увы, ее концерт отменен в Юрмале. Что делать?

//В мире

Корабли стран НАТО в Риге

Корабли стран НАТО в Риге

Сегодня, 11 августа, латвийцы и гости столицы, на причале Рижского пассажирского терминала, могут осмотреть корабли военно-морских сил Латвии и других стран НАТО. Такой подарок в честь столетия военного флота Латвии преподнесло Министерство обороны страны.

//Происшествия

После крещения у младенца остались ссадины и ушибы

После крещения у младенца остались ссадины и ушибы

В России священнослужитель игумен Фотий травмировал младенца во время обряда крещения. Инцидент случился в Мариенбургском покровском храме Ленинградской области.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

«Не дай-то бог, если начнутся проблемы у бойцов и их семей!»
2

"12 ракетчиков в тяжелейшем состоянии. Пятеро из них не пережили эту ночь". Продолжение трагедии под Северодвинском
3

"Так выглядят мои пропитые одноклассницы", медиа-персоны "загнобили" финалисток шоу "Миссис Россия -2019"
4

В Москве студентка умерла от болезни, которую не смогли определить врачи
5

Максим Галкин заявил, что страна не в состоянии потушить леса в Сибири

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры