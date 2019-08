Западные кинозвезды штурмуют эстраду

Самые известные актеры мирового кино всегда стремились петь, не только для дополнительного заработка, но и для увеличения своей популярности. Начиная с легендарной Бетт Дэвис, выпустившей, правда, всего два альбома, и заканчивая Фрэнком Синатрой. Именно Синатру можно назвать самой обласканной публикой и критиками кинозвездой, записавшей около ста пластинок и получившей 8 «Грэмми». До сих пор в США каждый месяц переиздаются его диски, а заодно и других кинозвезд - Мэрилин Монро, Лайзы Миннелли, Барбры Стрейзанд и Бетт Мидлер. Но это, как говорится, «тяжелая артиллерия прошлых лет». А среди более молодого поколения самая успешная музыкальная карьера выпала на долю актрисы австралийского телесериала «Соседи» Кайли Миноуг. Симпатичная внешность помогла ей сначала стать любимицей телезрителей, а потом и привлекла внимание трио британских продюсеров Сток-Эйткина-Уотерман. Они предложили Кайли спеть новую версию старой песни «Loco-Motion», известной в исполнении Литтл Евы. Сингл вышел в июле 1987 года и сразу стал хитом. За ним последовал «I Should Be So Lucky». И с тех пор успех не оставлял Кайли - даже после того, как она ушла из «фабрики звезд», которую организовали трое ее продюсеров. Они, кстати, также писали песни для Саманты Фокс, Сабрины, Bananarama, Рика Астли, Dead Or Alive, Mel & Kim и др. Вершиной успеха Миноуг, выпустившей 11 альбомов, можно считать получение «Грэмми» в 2003 году в номинации «Лучшая танцевальная запись» за сингл «Come Into My World».

Если Кайли Миноуг теле­карьера помогла достичь успеха на эстраде, то Дженнифер Лопес ее пение позволило привлечь к себе внимание кинопродюсеров. Ну кто знал эту Лопес во времена ее съемок в фильме «Анаконда» (1997)? Но стоило ей чуть позже сыграть известную американскую певицу Селену в одноименном фильме (как бы у нас написали - «женщину с тяжелой судьбой»), пришел долгожданный успех. Сначала - среди поклонников сальсы, а после выхода дебютного альбома «On The 6» (1999) - и всех остальных. Четыре последующих диска (последний из которых, «Rebirth», вышел в марте 2005 года) сделали из второстепенной актрисы мировую суперзвезду. Теперь Джей Ло знают даже в России.

Но не всем актерам так повезло с музыкальной карьерой. Например, знаменитый «крепкий орешек» Брюс Уиллис всегда любил петь, но выпустил лишь два альбома: «The Return of Bruno» (1987) и «If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger» (1989). Они имели весьма скромный успех, на этом его музыкальная карьера и закончилась. Напарница Уиллиса по фильму «Пятый элемент» Милла Йовович тоже пробовала петь, тоже выпустила два диска - «The Divine Comedy» (1994) и «The Peopletree Sessions» (1998). И тоже не добилась успеха на этом поприще. Впрочем, как и актер Стивен Сигал, который иногда даже гастролирует со своей группой Steven Seagal & Thunderbox. Ближайший тур этого коллектива пройдет в Великобритании с 12 января по 13 марта.

Дальше других актеров в любви к музыке зашла Николь Кидман. Она не только пыталась петь, но и в июне вышла замуж за новозеландского кантри-исполнителя Кейта Урбана. Возможно, супруги порадуют мир своим совместным диском. Ведь у Николь уже был опыт записи дуэтов - с Робби Уильямсом она спела композицию «Somethin' Stupid», вошедшую в его альбом «Swing When You' Winning» (2001). Кстати, ранее эту песню исполнял Фрэнк Синатра со своей маленькой дочерью Нэнси. После записи своего нового альбома «Love, Pain & The Whole Crazy Thing», который вышел 7 ноября, Кейт Урбан поблагодарил свою супругу за то, что она помогла ему важными советами при отборе нового материала. А вот другой голливудской суперзвезде - Джулии Робертс - брак с музыкантом не помог сделать певческую карьеру. Выйдя замуж за кантри-исполнителя Лайла Ловетта, актриса записала лишь один сингл «Bad Girls/I Like» (1998). Может быть, потому, что в США уже есть кантри-звезда с похожим именем - Джули Робертс?

Голливудская актриса Скар­летт Йоханссон готовит дебютный альбом «Scarlett Sings Tom Waits», где будет исполнять только песни своего любимого автора Тома Уэйтса. Диск должен появиться весной следующего года. Ранее Йоханссон уже проявила себя как певица, записав композицию «Summertime» Джорджа Гершвина для сборника «Unexpected Dreams». Там вообще исполнителями выступили лишь кинозвезды. Еще одна молодая американская звезда, Хиллари Дафф, известная российским зрителям по фильму «Оптом дешевле», выпустила уже 4 альбома. Последний из них - «Most Wanted» - вышел в августе прошлого года. Но самым ярким примером того, как ранее никогда не проявлявшие вокальные таланты актеры вдруг решились запеть, стал фильм «Чикаго», где играют, танцуют и поют Ричард Гир, Рене Зелльвегер и Кэтрин Зета-Джонс.

Зачем познавшие успех в кинематографе актеры рвутся на эстраду? Может быть, они разносторонне талантливы. А может, этого требует от них современный шоу-бизнес, которому сейчас нужны артисты, умеющие делать все.