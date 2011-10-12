Дочь президента Узбекистана «отлучили» от моды?

Дочь президента Узбекистана Гульнару Каримову раскритиковали на Неделе моды в Нью-Йорке, где она представляла свою коллекцию одежды. Правозащитники обвинили её в использовании детского труда и добились запрета на показ её коллекции Guli.

По их данным, одежда для показа была сшита из хлопка, который собирали школьники. «Каждый год до двух миллионов детей снимают с занятий в школе и на два месяца отправляют на сбор хлопка, где им приходится работать в тяжёлых и опасных условиях за минимальную оплату или вообще бесплатно. Потом этот хлопок продаётся за рубежом, хотя уже больше 60 розничных сетей, включая Gap и H&M, заявили, что не намерены закупать узбекский хлопок, пока ситуация с его сбором не изменится к лучшему».

«Рабский труд детей и пытки инакомыслящих никогда не были в моде, – заявили правозащитники, занимающиеся Центральной Азией. – Мы рады, что Неделя моды закрыла свой подиум для дизайнера, представляющего такой репрессивный режим. Организаторы дают понять, что нарушителям прав человека не следует давать возможность обелить собственный имидж ценой чужих страданий».

Представители Каримовой называют ситуацию «возмутительной». Ведь по их заверениям, в коллекции нет ни одного стежка из хлопка. Вся она – это 100%-ный шелк.