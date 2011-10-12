Ищущий сердцем

На днях «золотой голос России» Николай БАСКОВ отмечает свой первый серьёзный юбилей. Мы встретились с артистом, чтобы подвести итоги. Но, как выяснилось, сейчас певца волнуют более личные темы. Когда артист намерен покинуть Россию и завязать с шоу-бизнесом, он рассказал «Аргументам неделi».

- Николай, как проходит ваша подготовка к юбилею? Творческие сюрпризы поклонникам готовите?

– Времени на серьёзную подготовку к юбилею пока нет. Поскольку пока все мои планы целиком сосредоточены на западном рынке. Уже 4 октября во всех музыкальных магазинах мира появится мой оперный альбом. А потом ещё одна пластинка, где будут мои дуэты с Сарой Брайтман и Зухеро. В общей сложности, по подписанному в Америке очень выгодному контракту, я должен выпустить три альбома. Так что планов много. Кстати, недавно в «Лос-Анджелес Таймс» напечатали мою большую фотографию, а мой концерт показывали в прайм-тайм на одном из ведущих каналов Соединённых Штатов. Но юбилей всё же отмечу в Москве. И эмигрировать за границу планов у меня пока не появилось. Считайте это верностью моим близким и моей стране.

– Раз уж мы заговорили о верности, то хотелось бы спросить вас о предательстве и дружбе. Говорят, что, несмотря на вашу открытость, у вас очень мало друзей?

– Из шоу-бизнеса их действительно мало. Ведь в нашем мире дружба странная. С одной стороны, есть люди, с кем действительно можно дружить, но с другой – мы все так отдалены друг от друга, редко встречаемся, особенно наше молодое поколение артистов. Видимся в основном на презентациях друг у друга, либо на каких-то событиях, связанных с премиями. С одной стороны, мы дружим, но с другой – всё время соблюдаем субординацию по отношению друг к другу и к пьедесталу, на котором находимся. У нас ведь всё время скандалы с дележом поп-сцены. Если меня поп-королём назвали – Филипп болезненно это воспринимает. Иногда, когда мы в компании втроём, вчетвером, – очень тепло общаемся. Но когда выходим на люди, то он начинает: кто в чём пришел, у кого больше машина, кто открывает концерт, кто закрывает. Такое вот детское ребячество. Мы иногда реально ссоримся и не разговариваем. Ранимые. К тому же две равноценные звезды – нам тяжело выдерживать эту внутреннюю борьбу.

– Сегодня все обсуждают свадьбу вашей невесты Оксаны Фёдоровой с 38-летним офицером спецслужб Андреем.

– В последнее время меня многие знакомые спрашивают об отношении к этому событию. Я правда очень рад за Оксану. Всем сердцем желаю ей счастья. А если бы она позвала, то и на праздничном торжестве я готов был у неё выступить. Все дела отменил бы! Но узнал о её замужестве от нашей общей подруги. Послал ей сообщение с поздравлениями, но Оксана ответила кратко: «Спасибо за проявленное внимание».

– Ходят слухи, что вы всерьёз намерены заняться пошивом одежды и даже открываете модный дом?

– Да. Так что уже совсем скоро поклонники узнают имя дизайнера Николая Баскова. Сначала выйдет первая коллекция Blonde natural мужского и женского нижнего белья, которую я придумал. Бельё будет очень эпатажным – со стразами, пайетками, меховыми и кожаными вставками. На эту коллекцию меня вдохновил фильм «Чёрный лебедь». Поэтому коллекция будет посвящена балету. Кстати, я уже придумал шоу для дефиле. Модели будут выходить на подиум не в туфлях, а в пуантах. Разумеется, подарю такое бельё некоторым своим коллегам. Возможно, даже Киркорову. Если в этот момент мы будем в стадии «пакта о ненападении».

– А как насчёт остальных ваших увлечений?

– По-прежнему собираю фотографии с автографами знаменитых оперных певцов. То есть Лемешева, Песковского, Собинова, Карузо и многих других. Сейчас у меня около 30 автографов. Ну, конечно, с автографами Монтсеррат Кабалье мне особенно повезло – их можно получить в неограниченном количестве. Кстати, была очень забавная ситуация. Мне нужно было много автографов для моих друзей, и я попросил об этом Монтсеррат, на что она ответила: «Не поверишь – мне тоже!» Оказалось, что к ней пришли соседи и сказали: «У нас тут убирают домработницы с Украины. Мы не знаем, кто тут у тебя поёт, но каждый раз, когда он распевается, эти женщины бросают работу и бегут слушать его под дверь. Дайте хотя бы его автографы, может, успокоятся».