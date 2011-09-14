Сергея Шнурова загнали в долги

Кем только не успел побывать за свою бурную карьерную деятельность основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Телеведущим, киноактером, шоуменом... А теперь артист попал в самую настоящую «мыльную оперу».

Съемки сериала «Детка», в котором он согласился сыграть одну из главных ролей, недавно стартовали в павильонах телеканала СТС.

По сценарию у героя Шнурова, тоже рокера и бунтаря, все вращается вокруг бывшей популярности, алкоголя и долгов, в которые попадает артист. Но все изменит внезапно появившаяся внебрачная дочь, о существовании которой он даже и не догадывался. В общем, жизненных перипетий зрителям хватит. Что же касается Шнура, то ему подобные неудобства возместит гонорар. Ходят слухи, продюсеры этой «эпопеи», дабы заполучить в свой проект рок-бунтаря, раскошелились на весьма солидную копеечку. Гонорар Шнурова практически сравнялся с заработной платой такого маститого актера, как Сергей Безруков.