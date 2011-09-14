Земфира готовится к возвращению

Похоже, Земфире надоело находиться в одиночестве, и она решилась на возвращение.

На днях певица сообщила своим музыкантам, что подготовит в самое ближайшее время сольный альбом. Правда, выпускать альбомы в полноценном формате она больше не намерена. «Этот – последний в крупной форме», – призналась Земфира.

Напомним, ее последний альбом «Спасибо» вышел пять лет назад. Что касается концертной деятельности, то этим летом певица давала несколько концертов. Ближайший большой сольник у нее запланирован в «Олимпийском» только на 2016 год.