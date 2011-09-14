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Поели, попели – надо и честь знать

№ 36(277) от 15.09.2011 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ, Владимир ФЕЛИСОВ ]

Поели, попели – надо и честь знать

В минувший уик-энд отгремели последние фанфары весьма значимого события для российского музыкального бомонда. Фестиваль песен и плясок, патронируемый самой Пугачевой, многое расставил по своим местам. Причем не только в шоу-бизнесе, но и в сфере влияния нашей Примадонны. Обозреватель «Аргументов неделi» Алексия Мелевская побывала в закулисье конкурса и выяснила, кто на самом деле «кукловодит» эти хороводы.

Весть о том, что Пугачева готовит собственный музыкальный фестиваль, поначалу воспринимали как очередной слух. Ведь Примадонна по-прежнему главная муза конкурса Игоря Крутого «Новая волна». А это и имидж, и важный для артиста «информационный повод». А еще, говорят, и финансовое вознаграждение в шестизначную сумму евриков. Поэтому «поганку» с конкуренцией от АБ не ждали – ни маэстро, ни артисты. Однако Алла Борисовна удивила.

«Крым мюзик фест», на котором Примадонна выступила в роли полноценной хозяйки, прошел в Ялте с помпой. Правда, пока зрители в зале пытались найти десять отличий от Юрмалы, в закулисье бушевали настоящие страсти. Артисты вновь оказались перед выбором – под чьим конкурсным «флагом» заливаться трелями. Пугачева и Крутой вряд ли в следующем году захотят «дублировать» артистов на своих конкурсах. Не позволит этого и телевидение. Ведь эксклюзивность и гонку за рейтингом никто не отменял. Не стоит забывать и про «административные ресурсы». Радио «Алла», на котором некоторое время назад Пугачева была худруком и имела влияние на музыкальную составляющую станции, распрощалось с Примадонной. И запустило на своих радиоволнах «Романтику». Поэтому, несмотря на статус, в резерве у Пугачевой на сегодняшний день из полноценных личных медиаресурсов не осталось ничего. У Крутого же имеются за спиной «теле- и радиовозможности».

Праздник бессребреников

Однако сбрасывать со счетов авторитет Пугачевой – глупо. К примеру, в этом году на «имя» Аллы Борисовны слетелась весьма серьезная плеяда артистов. А если верить словам организаторов данного мероприятия, то делали это певуны бесплатно – во имя торжества культуры и искусства, а не ради коммерции. Возможно, и так. Хотя вряд ли бы американская королева диско Глория Гейнор провела сутки в пути, потеряв при этом паспорт, чтобы бесплатно отметить 62-летие в Крыму. Обычно она берет лишь за одно выступление около 100 тыс. долларов – а тут надо было жить и улыбаться неделю! Сомнительна возможность бесплатного выступления и Демиса Руссоса. Артист и передвигается-то с трудом, а на сцене и вовсе работает сидя.

Зато для российского музыкального бомонда «поддержать» новое детище Пугачевой – это слава и зачет. Поэтому помимо «ближнего круга» АБ – К. Орбакайте, М. Галкина, Ф. Киркорова, И. Николаева, Б. Моисеева, Жасмин, Любаши – на побережье примчались и те, кто очень рвется в это самое «пространство».

Но были в «пугачевском пуле» и «форс-мажоры». Не все «поющие» согласились работать за идею. Сославшись на то, что в ее возрасте выступать за «спасибо» неприлично, от визита в Ялту отказалась Лолита.

Стоит отметить, что с «явкой звезд» на этом фестивале вообще была сплошная чехарда. Говорят, из-за этого организаторы потеряли возможность показа конкурса на одном из центральных российских телеканалов. Когда же представители Пугачевой якобы попытались урегулировать этот вопрос за деньги уже на другом канале, то им озвучили такую сумму, что сообщить ее нашей Примадонне было вовсе неприлично.

Финансовый вопрос всплыл и при расселении артистов по гостиничным номерам. Тут тоже произошел неприятный казус. Когда в отелях узнавали, что номера бронируют для знаменитостей, и без того заоблачные цены взлетали до абсурда. Говорят, номер, куда в итоге поселили саму Аллу Борисовну, в сутки обходился в 145 тыс. рублей. Кстати, несколькими неделями ранее этот люкс с пятью комнатами, столовой и тремя санузлами занимала Дженнифер Лопес. Заморская дива гостила в Крыму и выступала на свадьбе у сына украинского олигарха.

Остальные артисты жили в более скромных апартаментах. А Сергей Трофимов и вовсе поселился… в палатке в городском парке.

От ненависти до любви один кадр?

Одной из главных интриг фестиваля стала дружба Пугачевой с «заклятой подругой» Софией Ротару. Каких только эпитетов от Примадонны не удостоилась во время пяти конкурсных дней знаменитая «хуторянка»: «обворожительная, изумительная, неповторимая»! Пугачева и Ротару не только сидели вместе в жюри, но и на сцене держались за руки. Правда, нельзя не отметить любопытной детали. Для Аллы Пугачевой в концертном зале «Юбилейный» отремонтировали гримерку. Бархат, позолота... словом, все, как и должно было быть у властительницы эстрадных подмостков. А вот музе этого фестиваля – Софии Ротару – такой чести не оказали. Приравняв ее тем самым к остальным «поющим».

Правда, позднее «подарочным бонусом» Ротару все же облагодетельствовали. Дали карт-бланш на установку белоснежного шатра-ресторана, в котором откушивали все артисты, ожидавшие выхода на сцену. Стоит отметить, кормили в этом «секторе питания» – на убой. Причем не только много и вкусно, но и с учетом звездных капризов. К примеру, севшего на жесткую диету Баскова потчевали исключительно белым мясом и рыбой. А для группы «Квартал-95» заранее подготовили 12 бутылок виски.

Финансам не поют романсов

Стоит отметить, музыкальная составляющая этого фестиваля и сами конкурсанты оказались достаточно профессиональны. Причем таланты были из разных уголков мира. К примеру, третье место занял дуэт из Шри-Ланки. Второе – певец из Индии. А Гран-при конкурса и денежная премия в 100 тыс. долларов достались певице из Чили Каролине Сото. Еще одну почетную награду, золотую «Звезду Аллы» и 50 тыс. долларов, получила казахская группа «Ринго».

Кстати, крупные финансовые вливания были сделаны и в сам конкурс. По неофициальной информации, на проведение фестиваля в Ялте ушло около десяти миллионов евро. Для сравнения: «Евровидение» в этом году в Дюссельдорфе обошлось Германии в 25 млн. в той же валюте.

Говорят, помогла фестивалю с таким бюджетом украинская сторона, желающая привлечь в Крым туристов. Однако ходят слухи, что не обошлось без «финансовой помощи» и российского бизнесмена – симпатизирующего политике миллиардера Михаила Прохорова. Информация, правда, неподтвержденная. Но любопытная. Ведь именно в этот период наша Примадонна публично призналась ему в своих пылких политических симпатиях. Впрочем, это уже абсолютно иная история. И совсем под другим, не музыкальным флагом. В этой же конкурсной эстафете Примадонна вновь доказала – готова она и покорять новые рубежи, и взбираться на новые пьедесталы.

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