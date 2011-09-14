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Выпускница ГИТИСа

№ 36(277) от 15.09.2011 [«Аргументы Недели », подготовил Александр ГАВРИЛОВ ]

Выпускница ГИТИСа

Красавица Лера КУДРЯВЦЕВА известна прежде всего как популярная телеведущая таких программ, как «Клуб бывших жен», «Испытание верностью», «Хит-парад Муз-ТВ», «Битва экстрасенсов». Но у выпускницы ГИТИСа довольно приличный послужной список и киноролей: «Улицы разбитых фонарей», «Детки в клетке», «Вердикт», «Очень русский детектив», «Вся прелесть любви» и др. А еще Лера ведет различные торжественные церемонии и работает на радио.

- Лера, с удивлением узнал из Интернета, что вы закончили ГИТИС. В кино вы снимаетесь, а в театр не зовут?

– Да, я закончила ГИТИС, у меня актерское образование, и меня постоянно зовут в антрепризы, но пока времени на театр не нахожу. Считаю, если уходить в театр, то с головой, его нельзя совмещать с чем-либо, ему нужно отдаваться от начала и до конца.

– Достойная позиция!

– Это с кино можно крутить романы. Я и кручу. Помимо «Улиц разбитых фонарей» не так давно снялась в полнометражном фильме «Искатели приключений». Режиссер Макс Воронков доверил мне единственную главную женскую роль. Играю француженку, ее дед открыл тайну местонахождения сокровищ на дне Сиамского залива. Вот я их и разыскиваю. Там меня трудно узнать – без косметики, с короткими волосами. Недавно вышел на телеэкраны фильм «Вердикт», где я сыграла одну из главных ролей. Есть очень интересное предложение от Валерии Гай Германики, которая снимает новый сериал для Первого канала… Ну и если образуется какая-то прореха в графике, обязательно выйду на драматическую сцену. А там уж как получится…

Вы заняты в кино, на телевидении, ведете концерты. А какую-нибудь книгу не думаете написать? Теперь это так модно…

– Мемуары? Одно издательство предложило с моих слов написать мою же биографию. Но я подумала-подумала и решила, что рановато мне сидеть у камина с чашкой чая и предаваться воспоминаниям!

На недавней Премии Муз-ТВ в «Олимпийском» было устроено некое свадебное шоу, где вы выступали в качестве невесты, а Сергей Лазарев – в качестве жениха. Кто был инициатором этого действа?

– Для нас с Сергеем это стало полным сюрпризом. И, как позже выяснилось, организаторы даже хотели вывести на сцену реального работника ЗАГСа, чтобы он нас торжественно расписал. Слава богу, в последний момент передумали – кто знает, как мы оба отреагировали бы на эту «провокацию»? Хотя в целом нам свадебное шоу понравилось. Да и тортик был отменный, и кольца симпатичные…

– В любовных романах всегда много сюрпризов и случайностей. Ваше знакомство со вторым мужем, бизнесменом, насколько я знаю, произошло при каких-то драматических обстоятельствах…

– Я бы даже сказала – криминальных! Воры украли зеркала с моего автомобиля. Я искала такие же, обзвонила все фирмы и только в одной нашла подходящие. Замотанная, простуженная, приехала в магазин, но там выяснилось, что нужно ехать на склад. Я устроила скандал, стала кричать на какого-то молодого человека. Как выяснилось, это был сам хозяин фирмы. На склад я не поехала, но оставила свой номер телефона. Прошло время, я уже забыла эту историю, но вдруг объявился тот самый директор: мол, зеркала доставлены, и я могу их забрать. Я в сердцах бросила трубку. Но он все же дозвонился и сообщил, что зеркала у него в багажнике и он готов доставить их куда я пожелаю. В общем, встретились… А через какое-то время поженились.

– Вы вели телешоу «Битва экстрасенсов». Говорят, один из участников программы помог найти ваш угнанный автомобиль?

– Начнем с того, что милиция мне никак не помогла. А с экстрасенсами была такая история. На очередных съемках «Битвы» мы провели эксперимент. У меня вновь угоняют машину – понарошку. Но по точно такому же сценарию, как было в реальности, со всеми деталями. И потом мы попросили участников шоу разобраться в ситуации. Что интересно, одна из участниц, которая первой пришла на испытание, еще не зная, что это будет история с угоном, сразу сказала: «Лера, у вас год назад украли машину, сейчас она ездит на трассе Рига – Таллин с такими-то номерами». Моему изумлению не было конца: милиция не нашла, а экстрасенсы – обнаружили!

– Интересно, Лера, а у вас самой нет экстрасенсорных способностей или, скажем, дара ясновидения?

– Слава богу нет. Быть экстрасенсом, ясновидящей – тяжелая ноша, этот дар трудно применять правильно, чтобы, не дай бог, не испортить кому-либо жизнь. Я бы не хотела иметь такие способности, мне и моей интуиции вполне хватает. Правда, раньше часто ходила к гадалкам, хотела узнать о своем будущем – в карьере, в любви. Но я такой человек, что мне можно битый час твердить о том, что у меня было, что будет. Я все внимательно выслушаю, буду кивать, но тут же забуду. У меня от природы память так устроена, что плохое тут же забываю, негатив вычеркиваю. А хорошее, наоборот, стараюсь всегда помнить.

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