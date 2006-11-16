Кейт Мосс – красивая и щедрая

ВО ВСЕМ мире ширится движение «Модель должна быть в теле!» за возвращение на подиум манекенщиц с «нормальными» формами. Но худышек пока рано списывать со счетов. Одна из самых субтильных манекенщиц планеты – Кейт Мосс – была признана в Лондоне лучшей моделью года (она поучаствовала в двух десятках рекламных кампаний). В прошлом году ее назвали самой стильно одевающейся девушкой планеты. И это несмотря на то, что Кейт то и дело попадает в скандальные истории – то лечится от наркотиков, то расходится и снова собирается замуж за своего бойфренда, рокера Пита Доэрти. А недавно выяснилось, что Кейт не только богатая и скандальная, но и щедрая. Она уговорила несколько самых дорогих фотографов планеты – Марио Тестино, Крейга МакДина и др. – передать часть своих фотографий для продажи на благотворительном аукционе, который пройдет в декабре в Нью-Йорке. Прибыль от аукциона пойдет на помощь детям, пострадавшим во время цунами в Таиланде.