Имельда Маркос оденет мир

ИМЕЛЬДА Маркос, 77-летняя вдова бывшего диктатора Филиппин, решила попробовать себя в моде. В чем в чем, а в одежде и украшениях она знает толк. В свое время весь мир активно обсуждал ее гигантскую коллекцию обуви – почти 1500 пар. А также шоп­-туры первой леди Филиппин в Нью-Йорк, во время которых она скупала бриллиантовые тиары, изумрудные броши, кольца и браслеты из золота и платины.

Сегодня Имельда Маркос утверждает, что больше не носит бриллианты: "Они (те, кто 20 лет назад сверг Маркоса) украли у меня все драгоценности. Зато я научилась превращать мусор в настоящие произведения искусства. В моем доме есть целая комната, заполненная ювелирными украшениями из пластика".

Имельда может соединить в один ансамбль антикварные драгоценности и копеечный брелок – и это смотрится оригинально. В сложном искусстве дизайна ей помогают дочь и внуки. Ожидается, что первые ювелирные украшения и аксессуары от семейства Маркос появятся в продаже в середине ноября.