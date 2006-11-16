«Пилигрима» чуть не сбросили с обрыва

Сценаристом и режиссером нового видео стал знаменитый клипмейкер, мастер своего дела Александр Солоха. Он руководил творческим процессом на съемочных площадках у таких музыкантов, как Земфира, «Би-2», «Вопли Видоплясова», Владимир Пресняков, «Дискотека Ава-рия», «Ночные снайперы», Наталья Ветлицкая, Татьяна Буланова... Оператором на площадке был также далеко не безызвестный мастер Сергей Бледнов.

Хмурым дождливым утром, увязая в мокром песке, автомобили со съемочной группой и музыкантами устремились на каменистый мыс посреди живописного озера. Погода была не из приятных, но именно такие метеоусловия, по утверждению съемочной группы, идеально подходили концепции ролика. Несмотря на то что вся информация, связанная с сюжетом, держится в секрете, удалось узнать: действие разворачивается в далеком будущем на скалистой планете, где герою предстоит сражаться за свою жизнь. Видео будет выполнено в эстетике фильмов научно-фантастического жанра. Зрители увидят апокалипсическую битву не на жизнь, а на смерть.

Как ни странно, но невиданную планету снимали... в Подмосковье. Туда поместили: скалы с крутыми обрывами и острыми краями камней, меч за спиной у главного героя и красный спортивный мотобайк Yamaha R-6. «Железный скакун» чуть не сорвал все планы: из-за неуемной прыти мотоцикла его всадник получил небольшой вывих плеча. К счастью, благодаря мужеству съемочной группы и оперативной работе врачей опасные трюки были выполнены блестяще. Съемки вообще были довольно опасными. Музыкантам пришлось играть на краю обрыва, и из-за слепящих лучей софита они чуть не сорвались вниз. Осенний порывистый ветер безжалост­но обдувал одетых по-летнему артистов, а героиня клипа, хрупкая красавица Оксана, бесстрашно позировала на холодных и мокрых камнях. Известный московский стилист Мария Фомина обливала музыкантов холодной водой, чтобы они правдоподобно смотрелись в кадре. Участники группы стоически перенесли эту малоприятную процедуру.