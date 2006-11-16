Тактарову надоело спасать мир

- Олег, вас в Голливуде заметили благодаря спорту?

- Нет, там оценивают человека только по актерскому таланту. За два года учебы в актерской школе в Голливуде я добился хороших результатов. На пробах среди всех выходцев из Восточной Европы создал лучший образ. Так что, можно сказать, спорт не повлиял на мою актерскую карьеру. Лишь только два фильма «вытекали» из спорта, но оба из категории «Б». Я играл какого-то супергероя, спасавшего мир. Но больше делать этого не хочу.

- Популярность пришла после победы на ринге?

- Да, на следующий день после победы на турнире по самой престижной версии UFC вся память гостиничного телефона была заполнена номерами людей, которых я не знал. Было много звонков из России. В Лос-Анджелесе я сидел в машине, и мне сигналили люди, вся улица гудела клаксонами. Это нель­зя сравнить ни с чем! В те несколько минут я был популярнее любого киноактера в США. Тогда в Америке уже насмотрелись кино, бокса. А бои без правил были чем-то новым.

- Все-таки режиссеры не могли не использовать в кадре ваши спортивные навыки?

- Только в последнее время я начинаю использовать на съемках спортивную подготовку. В фильме «Маль­тийский крест» есть финальная драка с Александром Иншаковым, которая получилась очень высокопрофессиональной и техничной, нестандартной для нашего кино. В картине «Секунда до» мой герой преподает джиу-джитсу.

Считаю, было бы неправильно использовать меня постоянно как драматического актера, таких довольно много. Идеальной ролью для себя вижу ту, которую сыграл де Ниро в «Разъяренном быке». Моим звездным фильмом, наверное, станет тот, в котором потребуются серьезная актерская работа и спортивная подготовка.

- Есть ли желание сыграть какого-либо великого спортсмена?

- Вы попали в точку. Честное слово, не хочу разглашать тайну. Скажу только то, что уже написан сценарий про очень-очень известного русского спортсмена первой половины ХХ века, который в какой-то степени собой олицетворяет Россию. Я планируюсь на главную роль. Надеюсь, что мы это сделаем.

- А скажем, стать ведущим популярного телевизионного шоу, наподобие Сильвестра Сталлоне с его реалити-шоу «На ринге со Сталлоне»?

- Есть и такая задумка. Уже зарегистрировали все документы, расписали все роли. Это будет настоящее мужское шоу. Все мужчины хотят быть такими, как эти участники, а женщины в них влюбляются. Сумасшедшая идея, я думаю, будет интереснее в 500 раз, чем у Сталлоне. Снимается для россий­ского телевидения, но будет и версия на США.

- Из известных голливудских или российских актеров кто поразил вас своей физической подготовкой?

- Вы меня озадачили. Если скажу правду, то подумают, что хвастаюсь (смеется). А если серь­езно, в фильме «15 минут славы» с де Ниро в главной роли была сценка, где нужно было пробежать 400-метровый отрезок. Жара, асфальт. Но де Ниро бегал столько, сколько нужно. А ему тогда было под 60 лет. Из российских актеров выделил бы Марата Башарова, он хорошо катается на коньках, раньше в хоккей играл. Не случайно в шоу «Танцы на льду» он - один из лидеров...

- А вам не предлагали принять участие в подобном шоу?

- Приглашали в «Танцы со звездами», но я отказался. Нет, я танцую неплохо, но с моей накачанной мус­кулатурой я смотрелся бы комично на фоне стройной высокой девушки.