Возвращение Бена Афлека

- Бен, многие в Голли­вуде считают, что награда Вене­цианского кинофестиваля поможет вам вернуться на самый верх. Что вы думаете по этому поводу?

- Я действительно счастлив, что получил этот приз, и очень радуюсь тому интересу, который сейчас проявляют во всем мире к моему новому фильму «Голливудлэнд». Но все эти разговоры о моем «возвращении» мне, честно говоря, не очень нравятся. Хотя я хорошо понимаю, как работает голливудская машина, и стараюсь не обращать сейчас на это особого внимания. Пару лет назад меня очень раздражало повышенное внимание к моей персоне и различные слухи и домыслы обо мне в прессе. Но теперь я отношусь ко всему этому спокойнее.

- Вас можно еще и поздравить с режиссерским дебютом, не правда ли?

- Да, сейчас я заканчиваю монтаж моего нового фильма, который называется «Gone, Baby, Gone». Он рассказывает о детективах, которые разыскивают похищенную маленькую девочку. Я так же продюсирую эту картину и являюсь автором сценария. Но я не участвую в этом фильме в качестве актера - меня заменяет мой брат Кейси.

- Вашу карьеру считают очень удачной, так как вы сравнительно быстро добились успеха, да еще и получили Оскар...

- Давайте не будем забывать, что я мечтал о том, чтобы стать актером, с самого дет­ства и приложил немало усилий, прежде чем действительно обратил на себя внимание в Голливуде. А знаете, как назывался мой первый короткометражный фильм, который я срежиссировал в уже очень далеком 1993 году? «Я убил мою жену-лесбиянку, повесил ее труп на крюк, и теперь у меня контракт на 3 фильма с компанией «Дисней». Думаете, легко было начинать удачную карь­еру после такого дебюта? (Смеется.)

- Как поживает ваш друг Метт Деймон?

- Метт сейчас снимается с Джорджем Клуни в фильме «13 друзей Оушена» и пытается совмещать съемки с семейной жизнью, так как он не только недавно женился, но и уже стал отцом маленькой красавицы по имени Изабелла. Мы с Меттом дружим много лет, и вместе получили Оскар за лучший сценарий к фильму «Умница Вилл Хэнтинг».

- Вы и сами стали отцом совсем недавно.

- Да, и моя дочка Виолет удивительна! Я стараюсь все свое свободное время проводить с женой и дочкой. Думаю, что только благодаря им я стал по-настоящему счаст­ливым человеком.

- Как вы познакомились с вашей будущей женой?

- Я в первый раз встретился с Дженнифер на съемочной ­площадке фильма «Сорвиголова». Но тогда она была замужем, и я был помолвлен, поэтому дальше знакомства и совмест­ной работы дело не пошло. Но когда моя помолвка была расторгнута, я узнал, что Дженнифер подала на развод со своим мужем. И когда мы встретились в следующий раз - мы оба уже были свободны. И ничего уже не могло помешать нашей любви!

- Есть ли у вас хобби?

- Мое хобби сейчас - это бодибилдинг и фитнес. Я набрал около десяти килограмм для съемок в фильме «Голливудлэнд», и теперь активно тренируюсь, чтобы их сбросить. Кстати, я и в тренажерный зал хожу вместе с женой, которая активно следит за своей фигурой.

- Последний вопрос традиционный: каковы ваши творческие планы?

- Меня сейчас все больше интересует режиссура. Но это не значит, что я перестану сниматься как актер - просто попробую все это совмещать. Еще я планирую написать новый сценарий в соавторстве с Меттом Деймоном, как в старые добрые времена.



