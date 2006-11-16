Сольные концерты Валерии в Москве - явление достаточно редкое. В последнее время они проходят примерно раз в три года. В прошлый раз исполнительница дала сольник в столице в 2003 году в Кремле. А перед ним выступала на большой московской площадке аж в 2000 году, т.е. еще в прошлом веке. Обещанного, согласно поговорке, три года ждут, а обещает артистка немало. Готовящийся концерт с программой «Нежность моя» в СК «Олимпийский» заявлен как «грандиозное шоу, которое имеет все шансы стать самым незабываемым событием уходящего года». Выступление Валерии, как и все предыдущие, пройдет с живым звуком. В качестве музыкального сопровождения кроме постоянного состава певицы на сцене появится целый оркестр. В программе будут исполнены не только песни с последнего альбома «Нежность моя», релиз которого состоялся в апреле, но и хиты с предыдущих пластинок. А также уже слегка подзабытые романсы, с которыми Валерия много лет назад пыталась завоевать западный рынок. По сообщению организаторов, специально для концерта дизайнерами разработаны уникальные костюмы, смена которых будет происходить непосредственно на глазах у зрителей (артистическая гримерка, построенная из матовых полупрозрачных экранов, расположится прямо на сцене). А декорации и задействованные в шоу новейшие технологии обещают поразить воображение. Художником по свету станет лондон­ский светорежиссер Питер Баренс, работавший с Мадонной. Но главный сюрприз вечера - дуэт исполнительницы с вокалистом группы Bodyrockers Диланом Бернсом, премьера которого состоится в «Олимпийском». Еще одним подарком станет unplugged-версия композиции «Самолет» - ее Валерия споет под аккомпанемент гитариста «Морального кодекса» Николая Девлет-Кильдеева. Разумеется, не обойдется без традиционных дуэтов артистки. В частности - совместных номеров со Стасом Пьехой, одним из которых станет песня «Ты грустишь», занимающая верхние позиции радиочартов.