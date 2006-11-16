Творческий альянс создателей фильмов и эстрадных артистов выгоден обеим сторонам. Для исполнителей это шанс попробовать свои силы в новой для них сфере искусства и лишний повод «засветиться» на экране. Для продюсеров и режиссеров - дополнительная реклама их продукта.

Идея привлечения извест­ных исполнителей в кинопроекты не нова. «Пионером» в этой области (что неудивительно) стала Алла Пугачева, в 1978 году сыгравшая фактически саму себя - женщину, которая поет, - в одноименном фильме. Спустя шесть лет она приняла еще одно киноприглашение - в картину «Сезон чудес».

Не отстала от Пугачевой ее ближайшая в то время конкурентка София Ротару, чей дебют в кино состоялся в 1980 году в фильме «Где ты, любовь». В отличие от Аллы Борисовны первый фильм Ротару критики сочли неудачным. Однако два года спустя она «реабилитировалась» в ленте «Душа» - несмотря на то что впервые предстала в нехарактерном для себя амплуа солистки рок-группы. Интересно, что сценарий «Души» писался для Аллы Пугачевой, но в результате развода певицы с режиссером картины Александром Стефановичем на главную роль была приглашена София Ротару. Экранный союз артистки и группы «Машина времени» принес «Душе» невероятный кассовый успех. А лидера «Машины времени» Андрея Макаревича режиссер Александр Стефанович в свой следующий фильм - «Начни сначала» - пригласил уже на главную роль.

В 90-х Макаревич снялся еще дважды - в роли врача-психотерапевта в малоизвестном фильме «Сумасшедшая любовь» и у Григория Константинопольского в ленте «Восемь с половиной долларов». С тех пор Макаревич отвлекается от музыки лишь на телепроекты, написание книг и картин.

В начале 80-х как киноактриса заявила о себе и Лариса Долина, сыграв сначала в фильме «Мы из джаза», а потом - в «Острове погибших кораблей» и «Сувенире для прокурора». Три года назад она снова выступила в качестве актрисы, исполнив в лирической комедии «С Новым годом! С новым счастьем!» сразу две роли - самой себя и простой женщины Аэлиты, похожей на певицу Ларису Долину.

В 1983 году дебютировала в кино Кристина Орбакайте. Дочери Аллы Пугачевой повезло с кино больше мамы. Первая роль Кристины в «Чучеле» заставила говорить о 12-летней девочке как об очень перспективной артистке. Но Орбакайте предпочла музыку, хотя периодически и принимает интересные кинопредложения. В ее активе - фильмы «Лимита», «Виват, гардемарины», «Фара», сериал «Родственный обмен».

В уже упомянутом «Сезоне чудес» принимало участие трио «Экспрессия». Позже его создатель Борис Моисеев снялся в «Ударе лотоса». Лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев также записал на свой счет две художественные ленты - «Апрель» и «Копейка», Константин Кинчев и Вячеслав Бутусов - по одной («Взломщик» и «Брат» соответст­венно). Поп-певицы тоже к кино не равнодушны - Наташа Королева сыграла в «Рецепте колдуньи», Алена Апина - в детективной комедии «Убить Беллу», сериалах «Неотложка» и «Параллельно любви», ленте «Девочка с севера».

В 1986 году в фильме «Как стать звездой» принял участие бит-квартет «Секрет». В год распада квартета, перед своим отъездом в Израиль, Максим Леонидов сыграл в «Биндюжнике и короле», а после своего возвращения в Россию - в картине «Дух». Его коллега по «Секрету» Николай Фоменко перегнал экс-соратника на десяток кинопроектов («Сирота казанская», «Лунный папа», «Ключ от спальни», «Старые клячи», «Чек» и др.).

В ближайшее время на киноэкранах можно будет увидеть не только Николая Фоменко. Глюкоза только что закончила съемки в проекте «Рут и Сэм», в котором перевоплотилась в медсестру в доме престарелых. Лева Би-2 заканчивает озвучивать свою роль в сериале «Москва не сразу строилась», второй лидер «Би-2» - Шура - сыграл в эпизоде в «Калейдоскопе», где на пару с Отаром Кушанашвили устраивает разбор полетов продюсеру Иосифу Пригожину. А собственно группа «Би-2», переименовавшись в ресторанный ансамбль «Дым над водой», в полном составе поучаствовала в картине «День выборов». Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский ждет запуска проекта «Пророк: Миссия пятого ангела», в котором помимо него задействованы голливуд­ские актеры Майкл Мэдсон и Эрик Робертс. Впрочем, Покровскому к встрече на съемочной площадке с мировыми звездами не привыкать - в сериале «В ритме танго» он снимался с Наталией Орейро, а в российско-американском боевике «Охотники за сокровищами», в котором ему досталась роль компьютерщика Горыныча, он работал с Дэвидом Кэрродайном, Шерлин Фенн, Уильямом Шокли.

А лидер «Неприкаса-емых» Гарик Сукачев, снявшийся в фильмах «Прибытие поезда», «Роковые яйца», «Небо в алмазах», актерской славе предпочел режиссерский рупор. Отправив своих музыкантов в долгосрочный отпуск, он снимает свою третью - вслед за «Кризисом среднего возраста» и «Праздником» - ленту «Дом Солнца».