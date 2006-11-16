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Частная жизнь инопланетянки

Лика Кремер: «Во-первых, я авантюристка, а во-вторых, я с трудом говорю «нет»

№ 28(28) от 16.11.2006 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

Частная жизнь инопланетянки
Лика Кремер

  - Лика, насколько откровенно вы готовы рассказывать о своей частной жизни?

 - Пожалуйста, я довольно откровенно рассказываю о себе. Хотя в студии на ток-шоу, куда меня пару раз приглашали в качестве гостьи, мне трудно формулировать какие-то великие мысли. Да и в своем шоу я поначалу думала, что неприлично так откровенно интересоваться чужой личной жизнью.

 - Владимир Молчанов сказал, что не понимает людей, которые приходят на телевидение и публично рассказывают о своей трагической любви, о чувствах.

 - Я понимаю, что это другие люди, не такие, как я. Для одних наша передача - это способ решить какую-то проблему, для других - получить порцию внимания. Хотя иногда попадаются люди, которые нас поражают. Они настолько необычно думают и поступают, что нам с Владимиром Кирилловичем остается только удивляться.

 - Ваш отец - знаменитый скрипач Гидон Кремер, а мама - пианистка, доцент Московской консерватории. Как они относятся к тому, что их дочь занимается не музыкой, а ТВ?

 - Если родители и сожалели об этом, то давно уже смирились. Моя мама, брат Лукас и бабушка - музыканты. Живут одной жизнью, у них общие дела, общие темы для разговоров. А я держусь таким островком.

 - Вы можете сказать, что ТВ - это ваша судьба?

 - Нет. Я просто стараюсь любить то, чем занимаюсь. Может быть, в своей жизни я стану еще кем-то.

 - Например, фигуристкой, как в «Танцах на льду»?

 - Участвовать в «Танцах на льду» мне предлагали несколько раз. В первый (это было зимой) сразу отказалась: «Я совершенно не пластична и у меня плохая координация!» Сказать - сказала, а сама взяла коньки и вместе с подругой актрисой Леной Пановой пошла на каток в сад Эрмитаж. После 10 падений в сугроб поняла, что правильно отказалась.

 Летом мы с мужем уехали в отпуск. Сижу я в швейцар­ской деревушке, и вдруг звонит телефон. Искандер Хакимов: «Лика, я тебя умоляю! Спаси нас! У нас упала девочка, получила травму и нужно срочно ее заменить!» Что тут поделаешь? На следующее утро я вылетела в Москву.

 - И для чего вам это было надо?

 - В свое время я участ­вовала в «Форте Боярд» и потом целый год всем рассказывала, как там было прекрасно. Но «Танцы на льду» - это вообще фантастика. Столько эмоций за такой короткий период времени я никогда в жизни не переживала! Мне ни на секунду не было страшно или больно.

 - Даже когда вы «вылетели» с этого проекта?

 - Когда я занялась фигурным катанием, мои родственники решили, что у меня с головой что-то случилось. (Смеется.)

 - Муж был того же мнения?

 - Из-за тренировок с Лешей мы не виделись больше двух месяцев. Каждый вечер, приходя домой, я звонила ему, еле-еле ворочая языком от усталости. Вряд ли найдется мужчина, который будет доволен подобным... Мы с остальными участниками проекта как бы улетели на другую планету, и нашим близким, наверное, пережить это было нелегко.

 - Сколько времени вы проводите в Амстердаме, а сколько в России?

 - Последнее время я только в Москве. А до этого я жила по полмесяца то там, то здесь.

 - Алексея такая семейная жизнь устраивает?

 - Упреки - это последнее дело в семейной жизни. Когда мы познакомились с Лешей, я была занятым человеком и много работала. Было бы глупо рассчитывать, что после замужества я целиком погружусь в семейный быт.

 - Вам нравится жить в Амстердаме?

 - Если я при деле (например, пишу репортаж для журнала про роды в Голландии), то мне в Амстердаме очень нравится. А когда я просто жена и, например, просто хожу на концерты - я начинаю тосковать по бурной жизни в Москве... Полтора года назад мы с мужем купили в Амстердаме трехкомнатную квартиру. Все это время я пыталась заниматься ремонтом, но удалось сделать только кухню и половину спальни...

 - Голландский язык выучили?

 - Когда знаешь два языка (я говорю и по-английски, и по-французски), то третий дается легко. Но большого стимула учить язык у меня нет. Все голландцы вплоть до сантехника прекрасно говорят по-английски, а с мужем и с друзьями я разговариваю по-русски.

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