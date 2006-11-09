«Крылья» достались ему по наследству

- На телевидении вы новичок?

- Я ребенок ТВ. Раньше не было возможности нанимать няню, и отец часто таскал меня с собой в Останкино. Я и за камерой стоял, и монтировал что-то простое. Телевизионный процесс мне давно известен.

- Тогда почему вы только сейчас пошли по стопам своего отца?

- При отце сложно было оставаться самим собой. С одной стороны, я не хотел находиться в тени папы, а с другой, его крутой нрав и обостренное восприятие рабочих процессов меня тоже не устраивали. Даже когда я работал в коммерческом отделе ВИДа, он все равно пытался навязать свою точку зрения, низвергая меня ниже плинтуса. Мне было тяжело работать с отцом. Поэтому в какой-то момент я решил, что этого не будет никогда.

- Не жалеете?

- Мне удалось достичь своих высот. Правда, хотелось бы проводить с отцом больше времени. Тут я говорю от лица всей семьи, которой он уделял мало внимания. Этим мне всегда и не нравилось ТВ, которое, как болото, засасывает людей.

- Вы надеетесь жить и работать по-другому?

- Я не хочу ни для кого такой жизни, какой жили мой отец и моя мама. Это плохо, когда дети растут без родителей. Конечно, ТВ - это не банк где-нибудь на восточном побережье Великобритании, где работают с 10 утра до половины четвертого вечера, затем кладут ручку и идут домой. Но важно, чтобы человек работал не на износ. В этом случае и продукт, который он делает, будет получаться более качественным.

- Вы с детства знакомы с товарищами отца - Любимовым, Демидовым, Якубовичем. Как вы их называете?

- Дядями я их никогда не называл. (Смеется.) Саша Любимов - один из самых близких для меня людей из тех, кого вы назвали. Когда был жив Влад Листьев - он по-настоящему научил меня играть в настольный теннис...

- Сейчас друзья и коллеги отца как-то помогают?

- Саша Любимов предложил мне свою помощь, свои ресурсы. Но с реальными проектами я пока к нему не обращался.

- Куда движется ваша телекомпания «Крылья-Медиа»?

- В первую очередь мы продолжаем проекты, которые отец начинал на «Звезде». Для меня это дело чести. Я безумно благодарен каналу за эту возможность. А так у нас на старте еще 5-7 проектов.

- Как воспринял коллектив молодого руководителя? Не было недоверия: мол, раньше руководил зубр, а сейчас пришел новичок?

- Конечно, я пока не тяну на гения ТВ. Я объявил, что у меня большое желание работать со всеми, что разбегаться нам нет никакого смысла, потому что у нас есть будущее. И получил поддерж­ку.

- В свое время ваш отец был генеральным продюсером ВИДа, а потом организовал «Крылья-Медиа». Он сам ушел или его попросили?

- Тому была масса причин. Он любил свободу, любил сам принимать решения. Он хотел делать нечто отличное от того, что делала команда ВИДа. Из-за этого и отношения, наверное, с кем-то были не дружеские.

- А как он оказался на «Звезде»?

- Отец сам туда пришел. Этот канал привлек его новизной и возможностями. Я уверен, что «Звезда» с его приходом приобрела многое.

- В 1992 году, когда у ВИДа были проблемы, Андрей Разбаш на заседании коллегии Гостелерадио в качестве последнего аргумента вытащил газовый пистолет... Потом Андрей говорил, что это был продуманный шаг...

- Думаю, он лукавил. Это душевный порыв! Но я спокойнее, чем отец. Осторожнее.

- Какие у вас отношения с бывшей женой отца Альбиной Назимовой?

- С Альбиной мы не очень близки. Мне сложно было понять, что делает отец со своими семьями, которых у него было не две и не три. Видимо, во мне заложено несколько иное отношение к институту семейной жизни. Надеюсь, что я не пойду в этом плане по его стопам.

