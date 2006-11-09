«Звери» наводят мосты

- Почему ты назвал книгу «Дожди-пистолеты»?

- Тем, кто слышал одноименную песню, сразу станет понятно, о чем роман. Он о моей любви к одной девушке. Наши отношения трагически закончились. Сотни людей слышат эту историю в песне и понимают, что она про них. После того как мы расстались, я уехал в Москву.

- Рома, люди создают подобную литературу в более преклонном возрасте. Почему ты решил именно сейчас рассказать своим поклонникам о своей жизни?

- Я хочу, чтобы мои поклонники знали обо мне правду. Меня часто спрашивают, что нужно, чтобы добиться известности и признания. Вот я и расскажу, как это случилось со мной. У читателей будет шанс увидеть плюсы и минусы россий­ского шоу-бизнеса.

- Ты поешь под фонограмму?

- Пару лет назад группу «Звери» начали приглашать на такие передачи, как «Песня года» и «Золотой граммофон». Там нас хотели заставить петь под фанеру. Я попробовал и понял, что это не мое. Под фонограмму невозможно общаться с залом. Поэтому мы всегда требуем от организаторов концертов необходимую аппаратуру для живого выступления. Правда, это доставляет кучу неудобств. Приходится постоянно настраивать и устанавливать оборудование. Да и не всякий город может нам его предоставить.

Такие крупные фестивали, как «Песня года», проходят под фанеру, потому что невозможно быстро настроить оборудование под каждого артиста. Да и петь многие не умеют. Одним словом, бардак получится. Но нас это не волнует. Если мы не поем вживую, мы вообще не поем!

- Вы ставите трудные условия для организаторов концертов?

- Я привык все делать хорошо. Мне хочется, чтобы люди слышали мой голос, а не хрипение колонок.

- Один известный музыкант сказал, что альбом состоит из пары хитов, а остальные композиции не важны. Ты согласен с его мнением?

- Все треки должны быть на высоте. Поэтому наши альбомы и пользуются такой популярностью. «Звери» не делают проходных песен. На наших концертах публика должна петь вместе с нами.

А кто будет подпевать серенькой песне?

- Ты, наверное, просто окружен друзь­ями?

- Друг приедет к тебе посреди ночи, если ты в нем нуждаешься. Таких друзей у меня немного. Особенно среди коллег по цеху. С артистами я могу поделиться опытом или спеть вместе, но не больше. Правда, с группой «Уматурман» мы больше товарищи, чем коллеги. Нам просто приятно иногда встретиться и поговорить.

- Слышал, ты чуть не подрался с группой «Мультфильмы»?

- Нашему клавишнику очень не нравится творчество этой группы. К тому же нам в тот момент было очень скучно. Ну я и посоветовал ему с ними подраться. Только сейчас понимаю, что это было легкомысленное ребячество. На самом деле я не держу никакого зла на Егора Тимофеева.

Артисты должны встречаться, делиться опытом. А вместо этого мы считаем друг друга конкурентами. Зачастую в этом виновата пресса. Нынешний журналист любит преувеличить, сотворив очередной скандал на пустом месте. Нельзя обращать внимания на все это вранье. Лучше встретиться со своим неприятелем и поговорить, а не судить о нем по слухам и газетным сплетням.

- Ты не любишь журналистов?

- А за что их любить? Если ты журналист, выполняй свою работу качественно, а не пиши бред после литра водки.

- Говорят, ты отличаешься особым буйством на выступлениях и после них громишь номера гостиниц и дерешься с водителями?

- Это вранье! Бывает, мы отмечаем что-нибудь, естественно, выпиваем, но не причиняем ущерба людям и их имущест­ву. Можно по-разному все преподнести. Если мы громко смеемся - значит, мы шумим. Шумим - значит, дебоширим.

- Вашей группе еще грозит судебное разбирательство из-за рекламы «Пепси»?

- Я не вижу в этой рекламе ничего криминального. ФАС со мной не согласен. Видите ли, мы побуждаем молодежь к нарушению спокойствия. Эта реклама призывает ребят объединяться, а не играть на гитарах ночью. Подросткам негде собираться, вот они и сидят у подъезда, поют себе тихонько. Естественно, их возмущает поведение маргинального алкаша-соседа.

- Что помогает снять стресс и отдохнуть после концерта?

- Мы едем в гостиницу и принимаем душ. Если остаются силы, идем развлекаться. Иногда выпиваем. Но только легкий алкоголь. Последние полтора года я пью только красное сухое вино.

- И никаких наркотиков?

- Нам они не нужны. Нас и без них прет!

- Слышал, ты тусовки не жалуешь. Ты не светский человек?

- Я стеснительный и не люблю, когда на меня пальцем показывают. Поэтому очень люблю Санкт-Петербург. Там люди спокойно со мной общаются.

-Ты бы мог поселиться в Питере?

- Я постоянно езжу. Мне нравится такой образ жизни. Вот это настоящий наркотик. Я люблю Рим, Питер, Владивосток. В каждом городе у меня есть любимые места, но жить там я не могу.

- Ты раньше увлекался философией?

- Я много чем интересовался. Любил читать Ницше и Канта, но потом забросил. Одно время меня интересовала фотография, потом рисование. Еще я коллекционирую холодное оружие.

Сейчас я увлекся идеей творческого вечера. Хочу выступить на маленькой площадке. Получится полный контакт со зрителем. Мы притащим какие-нибудь вещи, которые нам нравятся, расскажем что-нибудь. «Зверям» вообще нравится общаться во время концертов. Например, объясняем поклонникам, как устроена звуковая аппаратура.

Необходимо воспитывать культуру концерта. На Западе она есть. Там музыкантам подпевает весь зал и делает это мелодично. А у нас люди просто орут. Каждый пытается пробиться в первый ряд. Люди не знают, что места там самые плохие. В первом ряду не слышно ничего, кроме гула и грохота.

- Тебе приятно получать премии и награды?

- Приятно. Но мне больше нравится, когда зрители благодарят за мои песни. Вот это настоящая награда. Ты начинаешь понимать, что приносишь пользу людям. На моих концертах люди знакомятся, а потом женятся.

И это здорово!

- Как продвигаются съемки «Дмитрия Донского»?

- Кино - это очень трудоемкий процесс. У меня не хватает времени на съемки. А делать что-то плохо мне не хочется. Поэтому мы решили отказаться от этой идеи.

- Каждый творческий человек мечтает, чтобы ему поставили памятник...

- Что-то мне пока памятника не хочется. Рановато! Основная миссия «Зверей» - объединение людей. Мы хотим показать, что надо держаться за руки.

Российская музыкальная культура слишком разобщена. Ей нужны новые направления. Надо соединить брутальную рок-культуру и эстраду. Хочется, чтобы группа «Звери» стала мостиком между этими двумя одинокими островками.



