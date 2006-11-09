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«Звери» наводят мосты

№ 27(27) от 09.11.2006 [«Аргументы Недели », Станислав ЗОТОВ ]

«Звери» наводят мосты
Рома Билык не умеет петь под фанеру, а на концертах рассказывает зрителям, как устроена его аппаратура

 - Почему ты назвал книгу «Дожди-пистолеты»?

 - Тем, кто слышал одноименную песню, сразу станет понятно, о чем роман. Он о моей любви к одной девушке. Наши отношения трагически закончились. Сотни людей слышат эту историю в песне и понимают, что она про них. После того как мы расстались, я уехал в Москву.

 - Рома, люди создают подобную литературу в более преклонном возрасте. Почему ты решил именно сейчас рассказать своим поклонникам о своей жизни?

 - Я хочу, чтобы мои поклонники знали обо мне правду. Меня часто спрашивают, что нужно, чтобы добиться известности и признания. Вот я и расскажу, как это случилось со мной. У читателей будет шанс увидеть плюсы и минусы россий­ского шоу-бизнеса.

 - Ты поешь под фонограмму?

 - Пару лет назад группу «Звери» начали приглашать на такие передачи, как «Песня года» и «Золотой граммофон». Там нас хотели заставить петь под фанеру. Я попробовал и понял, что это не мое. Под фонограмму невозможно общаться с залом. Поэтому мы всегда требуем от организаторов концертов необходимую аппаратуру для живого выступления. Правда, это доставляет кучу неудобств. Приходится постоянно настраивать и устанавливать оборудование. Да и не всякий город может нам его предоставить.

 Такие крупные фестивали, как «Песня года», проходят под фанеру, потому что невозможно быстро настроить оборудование под каждого артиста. Да и петь многие не умеют. Одним словом, бардак получится. Но нас это не волнует. Если мы не поем вживую, мы вообще не поем!

 - Вы ставите трудные условия для организаторов концертов?

 - Я привык все делать хорошо. Мне хочется, чтобы люди слышали мой голос, а не хрипение колонок.

 - Один известный музыкант сказал, что альбом состоит из пары хитов, а остальные композиции не важны. Ты согласен с его мнением?

- Все треки должны быть на высоте. Поэтому наши альбомы и пользуются такой популярностью. «Звери» не делают проходных песен. На наших концертах публика должна петь вместе с нами.

 А кто будет подпевать серенькой песне?

 - Ты, наверное, просто окружен друзь­ями?

 - Друг приедет к тебе посреди ночи, если ты в нем нуждаешься. Таких друзей у меня немного. Особенно среди коллег по цеху. С артистами я могу поделиться опытом или спеть вместе, но не больше. Правда, с группой «Уматурман» мы больше товарищи, чем коллеги. Нам просто приятно иногда встретиться и поговорить.

 - Слышал, ты чуть не подрался с группой «Мультфильмы»?

 - Нашему клавишнику очень не нравится творчество этой группы. К тому же нам в тот момент было очень скучно. Ну я и посоветовал ему с ними подраться. Только сейчас понимаю, что это было легкомысленное ребячество. На самом деле я не держу никакого зла на Егора Тимофеева.

 Артисты должны встречаться, делиться опытом. А вместо этого мы считаем друг друга конкурентами. Зачастую в этом виновата пресса. Нынешний журналист любит преувеличить, сотворив очередной скандал на пустом месте. Нельзя обращать внимания на все это вранье. Лучше встретиться со своим неприятелем и поговорить, а не судить о нем по слухам и газетным сплетням.

 - Ты не любишь журналистов?

 - А за что их любить? Если ты журналист, выполняй свою работу качественно, а не пиши бред после литра водки.

 - Говорят, ты отличаешься особым буйством на выступлениях и после них громишь номера гостиниц и дерешься с водителями?

 - Это вранье! Бывает, мы отмечаем что-нибудь, естественно, выпиваем, но не причиняем ущерба людям и их имущест­ву. Можно по-разному все преподнести. Если мы громко смеемся - значит, мы шумим. Шумим - значит, дебоширим.

 - Вашей группе еще грозит судебное разбирательство из-за рекламы «Пепси»?

 - Я не вижу в этой рекламе ничего криминального. ФАС со мной не согласен. Видите ли, мы побуждаем молодежь к нарушению спокойствия. Эта реклама призывает ребят объединяться, а не играть на гитарах ночью. Подросткам негде собираться, вот они и сидят у подъезда, поют себе тихонько. Естественно, их возмущает поведение маргинального алкаша-соседа.

 - Что помогает снять стресс и отдохнуть после концерта?

 - Мы едем в гостиницу и принимаем душ. Если остаются силы, идем развлекаться. Иногда выпиваем. Но только легкий алкоголь. Последние полтора года я пью только красное сухое вино.

 - И никаких наркотиков?

 - Нам они не нужны. Нас и без них прет!

 - Слышал, ты тусовки не жалуешь. Ты не светский человек?

 - Я стеснительный и не люблю, когда на меня пальцем показывают. Поэтому очень люблю Санкт-Петербург. Там люди спокойно со мной общаются.

 -Ты бы мог поселиться в Питере?

 - Я постоянно езжу. Мне нравится такой образ жизни. Вот это настоящий наркотик. Я люблю Рим, Питер, Владивосток. В каждом городе у меня есть любимые места, но жить там я не могу.

 - Ты раньше увлекался философией?

 - Я много чем интересовался. Любил читать Ницше и Канта, но потом забросил. Одно время меня интересовала фотография, потом рисование. Еще я коллекционирую холодное оружие.

 Сейчас я увлекся идеей творческого вечера. Хочу выступить на маленькой площадке. Получится полный контакт со зрителем. Мы притащим какие-нибудь вещи, которые нам нравятся, расскажем что-нибудь. «Зверям» вообще нравится общаться во время концертов. Например, объясняем поклонникам, как устроена звуковая аппаратура.

 Необходимо воспитывать культуру концерта. На Западе она есть. Там музыкантам подпевает весь зал и делает это мелодично. А у нас люди просто орут. Каждый пытается пробиться в первый ряд. Люди не знают, что места там самые плохие. В первом ряду не слышно ничего, кроме гула и грохота.

 - Тебе приятно получать премии и награды?

 - Приятно. Но мне больше нравится, когда зрители благодарят за мои песни. Вот это настоящая награда. Ты начинаешь понимать, что приносишь пользу людям. На моих концертах люди знакомятся, а потом женятся.
И это здорово!

 - Как продвигаются съемки «Дмитрия  Донского»?

 - Кино - это очень трудоемкий процесс. У меня не хватает времени на съемки. А делать что-то плохо мне не хочется. Поэтому мы решили отказаться от этой идеи.

 - Каждый творческий человек мечтает, чтобы ему поставили памятник...

 - Что-то мне пока памятника не хочется. Рановато! Основная миссия «Зверей» - объединение людей. Мы хотим показать, что надо держаться за руки.

 Российская музыкальная культура слишком разобщена. Ей нужны новые направления. Надо соединить брутальную рок-культуру и эстраду. Хочется, чтобы группа «Звери» стала мостиком между этими двумя одинокими островками.

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