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Верка Сердючка – «TRALLI-VALLI»

№ 27(27) от 09.11.2006 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]

Верка Сердючка – <nobr>«TRALLI-VALLI»</nobr>

Тут впору вспомнить знаменитую фразу из юморески Геннадия Хазанова: «У нас бы до пенсии стриптизила, никто бы слова не сказал!» Любую коммерчески привлекательную идею в нашем шоу-бизнесе заезживают так, что в конце концов публику начинает мутить. Достаточно вспомнить сот­ню выпускников шести «Фабрик звезд», из которых в лицо можно узнать не более десятка. Впрочем, когда украинский юноша Андрей Данилко придумал свою вульгарную гротескную Верку Сердючку, да еще и заставил ее петь - это было остроумно, ярко и свежо. Сегодня Верка превратилась в весьма изможденную курицу, из последних сил несущую золотые яйца. Нет, ну шубы, платья и лохматые боа она порой меняет и новые песни выпускает - но они ничем не отличаются от старых! На пластинке «Tralli-Valli» («Союз») Данилко-Сердючка предлагает чуть подновленный саундтрек для буйной пьяной пляски. Но песни «Люби меня», «Трали-вали», «Хорошо красавицам», «Сама себе», «Бери все, что у меня есть» от прежних хитов «Ха-ра-шо» и «Хоп-хоп-хоп» совершенно не отличаются настроением и ритмом. И очень минимально - мелодией и текстом. На трезвую голову слушать не рекомендуется - повторенная в -надцатый раз шутка не веселит, а раздражает. Чтобы получить от нового диска Сердючки удовольствие, нужно, видимо, искусственно ввести себя в состояние угара. Но пока Верке платят именно за разнузданный пляс, Данилко вынужден повторять и повторять набивший оскомину прием. Несколько «экспериментальных» треков вроде поп-диско «А я смеюсь» или лирического номера «Плакать или радоваться» звучат пока не особенно умест­но. Андрей привязан к «трансвестит­скому» имиджу и вынужден постоянно подпускать в песни изрядную долю придури. Возможно, следующая поп-сенсация произойдет, когда Данилко снимет накладную грудь и выпустит альбом серьезных красивых песен. Спетых своим голосом от лица мужчины.

 

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