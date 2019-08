«A-Ховое» выступление

Очередной приезд в российскую столицу самого знаменитого норвежского коллектива на протяжении целого года был окутан легким ореолом скандальности. Слухи о том, что A-Hа отправляются в тур по России в поддержку своего восьмого студийного альбома «Analogue», появились вскоре после выхода самой пластинки, выпущенной на лейбле Universal/Polydor 7 ноября 2005 года - тогда говорилось о том, что команда выступит в марте аж в десяти российских городах (учитывая традиционные Москву и Санкт-Петербург).

Тем не менее время шло, а список городов, в которых должны были пройти концерты A-Ha, не уточнялся. Гастрольный график команды все сдвигался, покуда наконец не стало понятно, что никакого мартовского турне не будет. В конце лета слухи о грядущем приезде легендарного норвежского трио возобновились, но теперь и СМИ, и публика были настороже. Однако на этот раз усилиями других организаторов, «перекупивших» знаменитых норвежцев, четвертое пришествие «королей неоромантики» в Москву все же состоится. Столичное шоу, которое пройдет в СК «Олимпийский» 11 ноября, станет финальным в череде «а-ховых» выступлений по городам России и Украины. До этого изрядно повзрослевшим (чтобы не сказать - постаревшим), но нисколько не растерявшим своего сдержанного обаяния Магне Фурухольмену, Полу Ваактаару и «нарисованному мальчику» Мортену Харкету предстоит появиться на концертных площадках Уфы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Киева, Днепропетровска, Самары, Казани и Екатеринбурга.

Группа обещает не разочаровать российских поклонников, успевших изрядно соскучиться по своим кумирам (последний концерт A-Ha в нашей стране состоялся в Государственном Кремлевском дворце больше трех лет назад, в начале ноября 2003 года). Ценители творчества норвежских романтиков услышат как вещи с альбома «Analogue» - «Celice», «Analogue», «Cozy Prisons» и др., так и, разумеется, «золотые» хиты A-Ha. В их числе помимо «Early Morning», «Crying In The Rain», «The Sun Always Shines On TV» и т.д. прозвучат и такие шедевральные в своем роде композиции, как «Hunting High And Low» и «Take On Me».