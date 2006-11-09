Звезды из последних сил улучшают демографию России

В 2006 году мамами и папами стали почти два десятка популярных артистов. Самым первым поздравления с рождением дочки Антонины принимал лидер группы «Бони НеМ» Кирилл Немоляев, а вслед за ним - Николай Басков (сын Бронислав) и Александр Барыкин (дочь Евгения).

Самым «урожайным» на младенцев временем года стало лето. Тогда впервые стали мамами Наталья Власова, Светлана Ко­либаба, Саша Проджект, «фабрикантка» Настя Кочеткова. На­таша и Настя для своих дочек выбрали имена обыкновенные, назвав их Полиной и Марией соответст­венно. Но некоторые певицы нарекли своих малышей позатейливей. Саша Проджект остановилась на имени Милена. Солистка группы «Пеп-Си» Инесса Волкова придумала для чада двойное имя Мария-Анна. А Света Колибаба и вовсе назвала своего первенца Порфирием. Не отстал от коллег по цеху вокалист старого состава «Премьер-министра» Жан Григорьев-Милимеров: его дочка получила имя Эмилия, созвучное с именем ее старшего брата Эмиля.

Братья Кристовские не только вместе трудятся в группе «Уматурман», но и семьи свои пополняют практически синхронно. У Владимира и Сергея летом родилось по дочке, и теперь у обоих музыкантов по трое детей, только у Володи все три - девочки, а у его старшего брата - два сына и дочь.

В сентябре появился на свет еще один «распиаренный» задолго до рождения ребенок - дочь Алсу. Малышка, которую после жарких семейных дебатов назвали Сафиной, родилась в США. В том же месяце, но уже в Германии, родился сын у Юры Шатунова. «Осенью придет сын», - пел в новой песне лидер «Сплина» Александр Васильев. И он пришел - 12 сентября в семье музыканта родился мальчик, получивший имя Леонид.

В октябре список мам пополнился еще одной «фабриканткой» - экс-солисткой группы «Тутси» Машей Вебер. В ноябре материнскую эстафету должна продолжить Юля Началова.

Журналисты желтой прессы время от времени той или иной отечественной звезде приписывают беременность. Так из газет артистки и узнают о своем «интересном положении». В начале года эти издания раструбили о беременности Кати Лель и Дианы Гурцкой. Чуть позже по воле СМИ «беременной» стала солистка «Гостей из будущего» Ева Польна. «Уличенные» певицы вынуждены через центральную прессу опровергать эти слухи. Не успела выйти замуж Глюкоза, как и ее поспешили поздравить с грядущим материнством. И опять - мимо. Зато когда артистка действительно забеременела, она сообщила о своем счастливом состоянии на всю страну - в эфире Первого канала.

Зато многодетных отцов на сцене гораздо больше: Валерий Меладзе, Андрей Макаревич, уже упомянутые Владимир и Сергей Кристов­ские, лидер «Крематория» Армен Григорян, лидер «Алисы» Константин Кинчев. У них у всех по трое детей. Возможно, кому-то из них удастся побить рекорд экс-лидера «Наутилуса Помпилиуса» Вячеслава Бутусова, который в прошлом году стал отцом в четвертый раз. Воспитывая трех дочерей - Анну (от первого брака), Ксению и Софью, Бутусов в сентябре 2005-го дождался сына, которого назвали Даниилом. По четверо детей имеют Александр Малинин (пошедшего по стопам отца сына Никиту от первого брака, дочь от второго брака и двойняшек Фрола и Устинью) и Вилли Токарев.

Родить четверых детей - по российским меркам практически подвиг. Но нашим музыкантам в этом вопросе далеко до зарубежных исполнителей. У Стинга, к примеру, шесть отпрысков, а «нестареющие душой ветераны» - Род Стюарт и лидер Rolling Stones Мик Джаггер - отважились завести по семь детей. При этом Стюарт, не успев порадоваться новорожденному сыну, тут же заявил, что мечтает о восьмом ребенке. Да и Джаггер вполне еще способен стать ньюсмейкером в категории «молодой отец».