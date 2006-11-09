Что происходит с Анастасией Заворотнюк?

«Аргументы неделi»: Интернет и желтые средства массовой информации переполнены сообщениями о трагедии, разводе, избиении мужем звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Неужели на самом деле все так прискорбно?

Коллеги Заворотнюк по актерскому цеху:

- ЭТО называется одним словом - пиар. Организаторы таких тревожащих души поклонников сообщений идут на все, чтобы еще больше раскрутить звезду. Ничего страшного с Настей не происходит. Жигунову она не любовница, а просто снимается в фильме, который он продюсирует.