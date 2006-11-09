Что происходит с Анастасией Заворотнюк?
№ 27(27) от 09.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Коллеги Заворотнюк по актерскому цеху:
- ЭТО называется одним словом - пиар. Организаторы таких тревожащих души поклонников сообщений идут на все, чтобы еще больше раскрутить звезду. Ничего страшного с Настей не происходит. Жигунову она не любовница, а просто снимается в фильме, который он продюсирует.
И еще: один из федеральных каналов как будто предложил Заворотнюк контракт о сотрудничестве за очень большие деньги. Настя опасается его подписывать из страха стать заложницей телепродюсеров.
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