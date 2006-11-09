Почему звезды поют и танцуют одновременно?

«Аргументы неделi»: В минувшее воскресенье две однотипные развлекательные программы - «Две звезды» на «Первом» и «Танцы со звездами» на «России» вышли в эфир соответственно в 18.50 и 18.25. В первой звезды поют, во второй - танцуют. Какой смысл в том, что эти программы перекрывают друг друга? И как быть людям, которые хотят посмотреть и то и другое?

Телекритик Н.:

МЫ имеем дело с типичным случаем контрпрограммирования. Это одна из болезней нашего ТВ, которая пока не поддается лечению. Каналы стремятся выиграть в конкурентной борьбе между собой, а телезритель оказывается крайним. Нам остается лишь рассуждать: кто первый начал?