Почему звезды поют и танцуют одновременно?
№ 27(27) от 09.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]
«Аргументы неделi»: В минувшее воскресенье две однотипные развлекательные программы - «Две звезды» на «Первом» и «Танцы со звездами» на «России» вышли в эфир соответственно в 18.50 и 18.25. В первой звезды поют, во второй - танцуют. Какой смысл в том, что эти программы перекрывают друг друга? И как быть людям, которые хотят посмотреть и то и другое?
Телекритик Н.:
МЫ имеем дело с типичным случаем контрпрограммирования. Это одна из болезней нашего ТВ, которая пока не поддается лечению. Каналы стремятся выиграть в конкурентной борьбе между собой, а телезритель оказывается крайним. Нам остается лишь рассуждать: кто первый начал?
«Первый» очень долго держал в секрете свой проект, главной сенсацией которого стало воссоединение дуэта Лолиты и Саши. Прискорбно, что это «воссоединение» происходит теперь почти в то же время, что и другая любимая телезрителями программа - «Танцы со звездами» на «России». Объяснение такого «совпадения» в том, что «Первый», где «развлекаловку» считают своим главным «коньком», очень ревниво относится к развлекательным проектам основного конкурента - «России».
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