Энрике Иглесиас привез с собой двойника?
№ 14(255) от 14.04.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Марина ПЕТРОВА ]
Визит испанского мачо Энрике Иглесиаса наделал в столице немало шума.
Для начала, несмотря на строжайшую конфиденциальность, поклонницы певца чуть ли не на абордаж пытались взять VIP-зону в аэропорту, куда прилетел Иглесиас. Затем наиболее дерзкие фанатки решили добраться до него под видом обслуживающего персонала. Возможно, поэтому в расписание знаменитости были внесены коррективы по посещению им местных достопримечательностей.
Планируется, что артист пробудет в Москве целую неделю. И помимо того, что даст концерт, осмотрит ряд подмосковных храмов и музеев.
Правда, пока, как утверждают организаторы выступления, Энрике проводит большую часть времени в своем гостиничном номере. Но есть интересная деталь.
Пока Иглесиас якобы находится в гостинице, его уже неоднократно видели в разных публичных местах. Не исключено, это связано с тем, что в целях своей безопасности певец привез с собой двойника. Говорят, артист давно подумывал о таком «брате-близнеце». К тому же аналогичный трюк с двойником сегодня частенько используют большинство западных знаменитостей.
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