Энрике Иглесиас привез с собой двойника?

Визит испанского мачо Энрике Иглесиаса наделал в столице немало шума.

Для начала, несмотря на строжайшую конфиденциальность, поклонницы певца чуть ли не на абордаж пытались взять VIP-зону в аэропорту, куда прилетел Иглесиас. Затем наиболее дерзкие фанатки решили добраться до него под видом обслуживающего персонала. Возможно, поэтому в расписание знаменитости были внесены коррективы по посещению им местных достопримечательностей.

Планируется, что артист пробудет в Москве целую неделю. И помимо того, что даст концерт, осмотрит ряд подмосковных храмов и музеев.

Правда, пока, как утверждают организаторы выступления, Энрике проводит большую часть времени в своем гостиничном номере. Но есть интересная деталь.

Пока Иглесиас якобы находится в гостинице, его уже неоднократно видели в разных публичных местах. Не исключено, это связано с тем, что в целях своей безопасности певец привез с собой двойника. Говорят, артист давно подумывал о таком «брате-близнеце». К тому же аналогичный трюк с двойником сегодня частенько используют большинство западных знаменитостей.