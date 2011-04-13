Янковский приобрел титул
№ 14(255) от 14.04.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Марина ПЕТРОВА ]
Несмотря на все разговоры о сложностях в съемочном процессе, работа над скандальной киноэпопеей «Распутин» все-таки началась.
Как стало известно «АН», помимо Константина Хабенского и Жерара Депардье в фильме примет участие Владимир Машков. Актер сыграет роль императора Николая II.
Еще одним сюрпризом станет и появление в картине Филиппа Янковского. Напомним, с 2002 г. он отказался от актерской карьеры и с головой окунулся в режиссерскую профессию. По словам артиста, заманили его отнюдь не гонораром, а княжеским титулом и ролью коварного убийцы князя Феликса Юсупова, которую ему предстоит воплотить перед камерой.
Возможно, это и так, но коллеги Янковского больше склонны верить в финансовую сторону вопроса, нежели его актерским амбициям. Ходят слухи, за эту роль вернувшийся в профессию актер получил весьма солидный гонорар, почти вдвое превышающий рабочую ставку Хабенского.
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