Роджер Уотерс «возведет» в Москве «Стену»

Шоу Роджера Уотерса «Стена», созданное по подобию культового фильма, сможет увидеть и российский зритель. В рамках своего мирового турне 23 апреля в спорткомплексе «Олимпийский» легендарный музыкант и основатель Pink Floyd покажет в Москве это шоу. «АН» встретились с техническим директором этого концерта, представителем компании SAV Entertainment Мариной НОВОСЕЛОВОЙ и выяснили его главные секреты.

- Марина, это шоу для российской публики готовит ваша команда. Поэтому вы наверняка знаете подробности. Как оцениваете его зрелищность?

– Мы работали с разными мировыми знаменитостями и их проектами, но это шоу действительно грандиозное. Оно основано на культовом фильме 1982 года «Стена».

– Картина достаточно депрессивная…

– Ну, это шоу тоже веселым не назовешь. Это же не «Аншлаг». Зато оно впечатляет и музыкальной составляющей, и видеорядом, и спецэффектами. Как в фильме «Стена», на шоу будут надувные фигуры: свинья, учитель, мама. А еще самолет, который пролетит над залом, врежется в стену и взорвется. Опять же интересная деталь – во время концерта будет строиться стена. Она окажется полностью готова к перерыву, но к концу второго отделения концерта, как мы уже знаем по фильму, ее вновь разрушат.

Справка «АН» Роджер Уотерс – британский рок-музыкант, композитор, поэт. Наиболее известен как основатель и лидер (с конца 1967 г. до ухода в 1984-м) группы Pink Floyd. В период своего лидерства он был автором большинства текстов и музыки группы, а также ее идеологом. В 1985 г. Уотерс покинул группу и взялся за собственный проект.

– Сцену в целях экономии бюджета построят наши гастарбайтеры?

– Это сложная техническая работа. Поэтому ее будут собирать их плотники, которых везут с собой целый «отряд».

– Какое у вас впечатление от самого Роджера Уотерса?

– Приятный, профессиональный. Я была на этом шоу за границей и видела, как он общается со своими поклонниками-детьми. У него в шоу принимал участие детский хор. Так он потом с ними встречался – подписывал свои портреты, дарил футболки. Причем делал это не машинально, а искренне, с душой. В общем, по моим наблюдениям, он человек с достаточно активной жизненной позицией и не капризный.

– То есть требования в райдере у него несложные?

– Я бы сказала, что он у него не самый простой, но очень внятный. И это заслуживает уважения. Помимо технических требований там указан антураж, который мы должны создать для артиста, чтобы он чувствовал себя в привычной обстановке. Поэтому гримерка Роджера Уотерса будет задрапирована черным материалом. Такого же цвета выложен ковролин. А вот карточный столик, за которым артист со своим менеджером играет в карты, они привезут с собой. Будут и живые цветочные композиции. Но не такиe изысканные, каких, к примеру, требует Элтон Джон. У него требования по гримерке вообще очень специфические. Большой светлый ворсовый ковер, телефон, кондиционер и обогрев – обязательно; сложные драпировки и прочая красота. Что касается цветочных композиций, то у него прописаны и размер вазы, и количество цветов, и длина стебельков, и отсутствие листиков, и вообще, какие цветы разрешаются. Категорически запрещены пахнущие цветы и гвоздики. Так что Роджера Уотерса можно назвать артистом скромным и неприхотливым. (Смеется.)

– Вы работали со многими мировыми знаменитостями. Помимо финансовых вложений, опыта и профессионализма что делает их музыкальную индустрию столь успешной?

– Стремление двигаться вперед. Мы же все время идем за ними. И при этом отстаем. То есть наш шоу-бизнес сейчас – это их шоу-бизнес тридцатилетней давности. Поэтому если мы пойдем такими же темпами, то такие шоу, как у них, у нас появятся только лет через тридцать, а то и пятьдесят. Так что успешность – это прежде всего желание и качества лидера. А не копирование чужих движений, мыслей и ритмов.