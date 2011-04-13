Танцуют все!

29 апреля во всем мире отмечают Международный день танца, учрежденный ЮНЕСКО и посвященный всем направлениям и стилям танца.

Танец принадлежит каждому. Он дарит радость и восторг всем, кто танцует и смотрит. ДВОРЕЦ НА ЯУЗЕ 27 апреля представляет уникальное танцевальное шоу «День танца – от этники до классики».

Фрагменты классических балетов с этническими мотивами исполнят звезды Большого театра Мария АЛЕКСАНДРОВА и Андрей БОЛОТИН.

Информация и заказ билетов на сайте: www.yauza-palace.ru.