Танцуют все!
№ 14(255) от 14.04.2011 [ «Аргументы Недели » ]
29 апреля во всем мире отмечают Международный день танца, учрежденный ЮНЕСКО и посвященный всем направлениям и стилям танца.
Танец принадлежит каждому. Он дарит радость и восторг всем, кто танцует и смотрит. ДВОРЕЦ НА ЯУЗЕ 27 апреля представляет уникальное танцевальное шоу «День танца – от этники до классики».
Фрагменты классических балетов с этническими мотивами исполнят звезды Большого театра Мария АЛЕКСАНДРОВА и Андрей БОЛОТИН.
Информация и заказ билетов на сайте: www.yauza-palace.ru.
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