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Стелла Джанни никогда не выйдет на сцену в стрингах

№ 13(254) от 07.04.2011 [«Аргументы Недели », Елена КОЗИНОВА ]

Стелла Джанни никогда не выйдет на сцену в стрингах

«Гори, гори, ты только гори,/ Пусть трудны дороги-пути,/ Вместе с тобой легче идти...» – обращается известная певица Стелла Джанни к путеводному «огоньку». Ее слова звучат настолько проникновенно, что слушатели и поклонники уверенно голосуют за «Огонек» как за лучшую песню, и Стелла Джанни становится лауреатом популярной премии «Шансон года – 2011».

- Стелла, во время своего выступления вы наблюдали за публикой?

– Нет, я полностью сосредоточилась на исполнении. У меня нет цели заглянуть зрителю в глаза. Тем более чтобы понять, как тебя воспринимают, это совсем не обязательно. Любой зал всегда излучает волны энергии. Находясь на сцене, улавливаешь их чисто интуитивно, можно сказать, чувствуешь дыхание зала. И это чувство ни с чем не сравнишь!

– Что для вас важнее: донести смысл песни или эмоцию?

– Конечно, смысл. Именно он в сочетании с музыкой и исполнением рождает эмоциональные ощущения. Получается некое неразрывное единство.

– Вы закончили журфак МГУ. В одном из интервью объяснили выбор факультета тем, что хотели побороть свою неразговорчивость. А на сцене с чем боретесь?

– На сцене я не борюсь – я живу. «Прикасаюсь» к зрителям посредством музыкального языка: звуком, голосом. Пытаюсь «дотронуться» до души, пробудить чувства. Я не стремлюсь удивлять – этого и так предостаточно на сцене, и, как ни странно звучит, к удивлению уже все привыкли. Я хочу лишь донести мысль своей песни так, чтобы меня услышали и поняли. А главное, оставить в сердцах тепло. Люди не ледяные глыбы – когда они слышат искренние жизненные слова, без выдумок и прикрас, они могут растаять в эмоциях.

– К некоторым своим песням вы сами пишете музыку. Они становятся вам роднее?

– Нет, иногда даже забываю, к каким именно писала музыку. Все мои песни – мои «дети»! Я исполняю их только в том случае, если они мне близки. Сама подбираю стихи – именно стихи, а не тексты, не набор букв. И если представляется возможность выбрать близкий мне «неформат» или что-то популярное, но далекое от меня, я выбираю первое. Только так в песнях нет никакой фальши – все настоящее. Это летопись моей жизни: о чем не сказала, о том пою.

Я всегда активно участвую в аранжировках. Сама подбираю инструменты, чтобы они вторили мне, были на одной волне с душевной мелодией, понимаете? Они в данном случае как зеркало – отражают внутренний мир.

– Большинство ваших песен о любви и женском счастье... Чем они могут быть интересны мужчинам?

– Для мужчин назовем их маленьким карманным справочником от Стеллы Джанни. Если вслушиваться в песни, можно многое понять: душевное устройство женщины, ее отношение к мужчине. Может быть, даже захотеть наладить контакт, устранить взаимное непонимание. В любом случае если хоть для кого-то они станут откровением, значит, я пою не зря.

Меня часто спрашивают, какие выступления я предпочитаю: масштабные концерты в огромных залах или камерные мероприятия. Так вот, мне совершенно не важно, много публики или мало – я готова петь хоть для одного! Слушатель будет благодарен, и я буду счастлива!

Стелла Джанни никогда не выйдет на сцену в стрингах

 

– Чтобы стать узнаваемым на сцене, артисту нужно создать яркий образ. Как вы работали над своим?

– Мой образ сам сформировался. В силу подбора музыки, моего отношения к песне. Никогда не позволю себе выйти на сцену в стрингах с короткой маечкой! Джазовые вальяжные одежды тоже не надену. Я всегда оцениваю масштабность мероприятия, характер публики, то, о чем пою, и интуитивно выбираю, будет ли это строгий длинный наряд, шикарное платье со шлейфом...

В любом случае я готовлюсь к концерту заранее, так как уважаю своего зрителя. Я пытаюсь воплощать песню на сцене. Делать это в драных джинсах с помятой прической просто невозможно.

– Ваши выступления – это настоящая феерия! Если откровенно, то как удается всегда выступать на таком эмоциональном подъеме? Все-таки мы все живые люди, настроение бывает разное.

– Что бы я ни чувствовала за минуту до выхода, на сцене всегда переключаюсь. Это получается автоматически. Причем именно здесь для меня не театр, не представление, а настоящая жизнь. Я могу переживать ее четыре минуты, могу два часа, а потом хочу повторить эти мгновения снова и снова. Чем меньше пою, тем сильнее думаю о том, когда же опять выйду на сцену. Это как пробуждение: протираешь глаза и мечтаешь продолжить нежиться в уютной постели.

– Реакция иностранной публики на ваших зарубежных концертах отличается от российской? Вы выступали в легендарном парижском зале «Олимпия», как вас приняли французы?

– За рубежом мои песни воспринимают интуитивно: не зная слов, по эмоциям угадывают смысл. И это получается на ура. Но никто так живо не реагирует, как французы. Даже нашего, российского, слушателя надо сначала расшевелить. А они приходят уже настроенные, готовые к зрелищу. И, когда слышат наши национальные мотивы, представляете, встают... В зале «Олимпия» встают...

Стелла Джанни никогда не выйдет на сцену в стрингах

Стелла Джанни никогда не выйдет на сцену в стрингах

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