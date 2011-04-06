…а Барышников – права на искусство

На следующей неделе (12 апреля) легендарный танцовщик Михаил Барышников тоже попытается спастись от финансового кризиса. На аукционных торгах Sotheby’s он выставит картину Петра Верещагина «Вид Санкт-Петербурга».

Это полотно Барышников приобрел в 1978 году. «Какое-то время я жил прямо за Эрмитажем, поэтому эта картина воспринималась мной как икона, – признается корреспонденту «АН» танцовщик. – Но так сложились обстоятельства». Начальная стоимость лота – 500 тысяч долларов.

С помощью этой «сделки» артист планирует поддержать собственный Центр искусств в Нью-Йорке на Манхэттене.