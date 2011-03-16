«Чай вдвоем» распадается

Похоже, дуэтная история группы «Чай вдвоем» закончена. По крайней мере, афиши об их прощальном туре уже напечатаны и даже расклеены в некоторых районах Санкт-Петербурга.

Сами участники коллектива предпочитают эту информацию пока не комментировать. Однако, как признались «Аргументам неделi» в ближайшем окружении этой группы, артисты уже давно смотрят в разные стороны и планируют свою сольную деятельность. К примеру, Денис Клявер с большим энтузиазмом экспериментирует с тяжелым роком. А Стас Костюшкин закончил консерваторию по классу вокала и уже создал свою группу Stanley Shulman Band, идеология которой строится на таких песнях, как у Элвиса Пресли, Фрэнка Синатры, Леонида Утесова.

По словам представителей дирекции артистов, несмотря на новые сольные перспективы участников группы, запланированные концерты коллектива отменены не будут. «Чай вдвоем» выполнит перед своими поклонниками и партнерами все ранее взятые на себя обязательства.