«Чай вдвоем» распадается
№ 10(251) от 17.03.2011 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
Похоже, дуэтная история группы «Чай вдвоем» закончена. По крайней мере, афиши об их прощальном туре уже напечатаны и даже расклеены в некоторых районах Санкт-Петербурга.
Сами участники коллектива предпочитают эту информацию пока не комментировать. Однако, как признались «Аргументам неделi» в ближайшем окружении этой группы, артисты уже давно смотрят в разные стороны и планируют свою сольную деятельность. К примеру, Денис Клявер с большим энтузиазмом экспериментирует с тяжелым роком. А Стас Костюшкин закончил консерваторию по классу вокала и уже создал свою группу Stanley Shulman Band, идеология которой строится на таких песнях, как у Элвиса Пресли, Фрэнка Синатры, Леонида Утесова.
По словам представителей дирекции артистов, несмотря на новые сольные перспективы участников группы, запланированные концерты коллектива отменены не будут. «Чай вдвоем» выполнит перед своими поклонниками и партнерами все ранее взятые на себя обязательства.
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