Руслан Нигматуллин взялся за «Симфонию»
№ 10(251) от 17.03.2011 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
Шоу-бизнес сегодня манит не только театральных балерин, но и спортсменов. На днях прославленный вратарь Руслан Нигматуллин представил на суд столичного бомонда и более простой публики свой первый сингл и видеоклип под названием «Симфония».
Презентация получилась помпезной. При этом музыкальный материал «новоиспеченного артиста» весьма трудно назвать чем-то незаурядным. Хотя, если верить его футбольным фанам, превратившимся в поклонников его музыкального творчества, они готовы поддержать Нигматуллина и в этих его экспериментах. Поэтому не исключено, что без работы в шоу-бизнесе спортсмен не останется.
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