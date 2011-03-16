Руслан Нигматуллин взялся за «Симфонию»

Шоу-бизнес сегодня манит не только театральных балерин, но и спортсменов. На днях прославленный вратарь Руслан Нигматуллин представил на суд столичного бомонда и более простой публики свой первый сингл и видеоклип под названием «Симфония».

Презентация получилась помпезной. При этом музыкальный материал «новоиспеченного артиста» весьма трудно назвать чем-то незаурядным. Хотя, если верить его футбольным фанам, превратившимся в поклонников его музыкального творчества, они готовы поддержать Нигматуллина и в этих его экспериментах. Поэтому не исключено, что без работы в шоу-бизнесе спортсмен не останется.