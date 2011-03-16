Пугачева «убьет» «Фабрику звезд»?

Конкуренция – штука жесткая. А когда дело касается серьезных игроков в медийном пространстве, то дело вообще мрак.

Похоже, в шоу-индустрию вновь несет грозовые облака. В данном случае они повиснут над головами зрителей сразу двух телеканалов – Первого и «России». Как впрочем, и над отдельными представителями поющей братии. Но обо всем по порядку.

Напомним, что на днях Первый предложил музыкальным «гурманам» насладиться старым блюдом – «Фабрикой звезд». Но – под новым «соусом» в лице сразу нескольких именитых продюсеров и уже принимавших в ней участие «звездунов».

В качестве «нашего ответа Чемберлену» на «России» готовят более «ядреную бомбу». На баррикады за рейтинг готовятся выставить саму Аллу Пугачеву с ее новым проектом по поиску талантов и обучению звездному ремеслу.

Формат программы держится под грифом жесточайшей секретности. Известно лишь, что стартует она не позже середины апреля. А это как раз (по замыслу конкурентов) должно было бы стать самым «вкусным» периодом для «Фабрики звезд». Ведь при отсутствии серьезной альтернативы за это время вполне реально «подсадить» на проект аудиторию и рекламодателей.

Еще одной крупной «поганкой» можно считать деление на «первый»/«второй» среди артистов. Ходят слухи, большинство востребованных певунов уже предупреждены об отсутствии возможности заливаться своими трелями на обоих каналах сразу. Причем, говорят, впредь это будут отслеживать специально нанятые люди. В общем, «звезда», – ты с АБ либо против нее?..

Пришло время определиться с приоритетами и начать рисовать флажки дружественной для тебя «фракции» шоу-бизнеса.