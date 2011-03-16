Настоящая жизнь Джо Дассена

Джо Дассен – персона культовая. Его творчество, как и личная жизнь, всегда были в центре внимания. Недавно Москву посетил его сын от второго брака Жюльен Дассен, за опеку над которым артист долгое время боролся в суде со своей женой. Но отсудить Жюльена с братом ему так и не удалось. Через год он умер от сердечного приступа. В память об отце сын принял участие в создании музыкального спектакля «Жил-был Джо Дассен. Годы, песни, жизнь» и сыграл в нем главную роль. На днях эту постановку показали московской публике. После аншлаговой премьеры «Аргументы неделi» поговорили с Жюльеном ДАССЕНОМ о его замыслах и о секретах великого отца.

- Жульен, какое у вас самое сильное воспоминание об отце?

– Скорее не воспоминание, а ощущение. Это произошло, когда я понял, что мужчина в белом костюме, поющий из телевизора, которому аплодируют и которым восхищаются, и есть мой отец. Тогда я испытал настоящий шок. Помню, как был несколько минут буквально неподвижен, так как тело просто онемело. Он – кумир для миллионов, а для меня просто папа… Но прошло много лет, и теперь мы вместе поем… Во время спектакля «Жил-был Джо Дассен…» мы вместе с отцом исполняем песню «Привет» (Salut). Он на экране, я на сцене. Думаю, отец гордился бы мной. Для меня это важно.

– Эту постановку вы с братом Жонатаном создали к 30-й годовщине ухода Джо. Приукрасили что-то?

– Я бы так не сказал. Ведь изначально не было подобной задумки. Мы просто таким образом отдали должное моему отцу и показали величие его творчества. Думаю, это нормально. Ведь, к сожалению, сегодня многих великих художников забывают. А это неправильно.

– …то есть творчество вашего отца уже непопулярно на вашей родине?

– Не так. Оно востребовано как на родине, так и во всем мире. Конечно, это происходит благодаря родителям и более старшему поколению, но на то оно и настоящее искусство, чтобы его передавали потомкам.

– Ваш отец был очень скрытным в вопросах личной жизни. Связано ли это с тем, что он не хотел выносить на публику многочисленные скандалы с супругой?

– Трудно ответить, потому что я был слишком мал, когда отца не стало. Хотел бы знать ответ на этот вопрос? Думаю, да. Но я его никогда не искал. Потому что получил бы взгляд со стороны посторонних мне людей: с их домыслами, фантазиями. А не истинную мотивацию поступков родных мне людей. Хотя я многое сегодня понимаю. Во время концертов он выкладывался настолько, что терял несколько килограммов веса. А когда вносил поправки в свою песню – они занимали целую школьную тетрадь. Отец был перфекционистом. Мы с ним в этом в чем-то похожи.

– Все ли пластинки отца есть у вас дома и какова судьба его личных вещей?

– Его золотые диски, награды, коллекция книг, рабочий кабинет – все находится в доме, в котором сейчас я живу. Для меня это самые настоящие сокровища, и я очень аккуратен в обращении с ними. Это память – впрочем, как и фонд моего отца. Помимо музыки я ежедневно тружусь и там. Хочу быть полезным не только фамилии, которую ношу с большой гордостью.

– Клод Лемель по вашей просьбе написал книгу о Джо Дассене. А почему вы сами отказались стать ее автором?

– Я не застал отца в том возрасте, чтоб размышлять о многих вещах «по-взрослому». И я точно не знаю, каким человеком он был. Клод же всегда оставался настоящим другом и его доверенным лицом. Поэтому он по праву стал единственным автором книги. Ему есть что вспомнить, что рассказать, о чем поведать впервые. Мне хотелось, чтобы книга получилась настоящей. Как и все то, что делал в этой жизни мой отец – Джо Дассен.