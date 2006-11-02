Шарон Стоун – лицо в обмен на деньги

Звезда фильма «Ос­новной инстинкт» Ша­рон Стоун, недавно побывавшая в Москве на открытии нового бутика фирмы «Кристиан Диор», призналась, что отныне она всегда будет пользоваться косметическими средствами

только этой фирмы. И не потому, что Дом Диора выбрал ее своим «лицом». Взамен фирма будет переводить крупные суммы на счет благотворительной организации «Planet Hope», которую в 1992 году организовала Шарон вместе со своей сестрой Келли. «Planet Hope» помогает нуждающимся детям в беднейших странах мира.