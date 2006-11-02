Том Круз и Джина Лоллобриджида – уж замуж невтерпеж

Америка и Европа обсуждают две самые горячие светские сплетни - женитьбу Тома Круза и замужество Джины Лолло­брид-жиды. Голливудский красавчик, которому приписывали бурный роман с испанкой Пе­нелопой Крус, подтвердил, что его свадьба с актрисой Кейти Холмс точно состоится. Торжество назначено на 18 ноября, гости приглашены на итальянскую виллу другой голливудской звезды Джорджа Клуни. И жених, и невеста будут одеты от Армани.

А в конце года в Нью-Йорке под венец пойдет одна из самых красивых актрис ХХ века итальянка Джина Лоллобриджида. Избранником 79-летней Ла Лолы (так зовут Джину в Италии) стал 45-летний испанец Хавьер Риго Рафолс. Джина встретила его на вечеринке в Монте-Карло 22 (!) года назад. Все это время пара скрывала свой роман, а светские репортеры наивно принимали Хавьера за сына Лоллобриджиды. Теперь же актриса охотно откровенничает: «Я всегда питала слабость к мужчинам моложе меня, потому что они щедры и незакомплексованы». Для итальянки это будет второй брак, со своим первым мужем - югославским врачом Мико Скофичем - Джина развелась в 1971 году.