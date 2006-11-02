Кайли Миноуг – теперь она пахнет

Один из крупнейших британских музеев, Лондонский музей Виктории и Альберта, собирается включить в свою коллекцию одежды модели нижнего белья от Кайли Миноуг (певица запустила именную линию пару лет назад). А неугомонная австралийка, сообщают английские ленты новостей, тем временем готовит очередной сюрприз - на сей раз это будут духи «Дарлинг» («Дорогая»).

«Каждая женщина мечтает иметь собственный запах. Я счастливая - моя мечта исполнилась, - говорит певица. - Название я придумала моментально. Это словечко - «дорогой, дорогая» - одно из самых моих любимых. Так звала меня мама, так я частенько называю друзей. Оно очень нежное, интимное и в то же время емкое. Вы можете обращаться так не только к своему ребенку или любимому человеку, но и к любому, кому просто симпатизируете».

Духи должны появиться в продаже в рождественскую неделю. Специалисты считают, что это будет удачный маркетинговый ход. «Кайли - тот редкий случай, когда певица стала кумиром сразу у трех поколений - 20-, 30- и 40-летних. То есть у тех, кто готов тратить деньги на модные новинки. Кайли очень музыкальна, красива и харизматична». Белье от Миноуг, несмотря на его высокую цену, покупают довольно охотно. Теперь же у певицы появилась возможность стать богаче еще на несколько десятков тысяч долларов.