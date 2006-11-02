Олегу Газманову – 55, «Землянам» – 30

Юбилей у Олега Газманова был летом, когда большинство концертных залов закрыто на каникулы. Поэтому масштабное празднование было перенесено на ноябрь. Дата солидная и с моложавым обликом Олега Михайловича совсем не вяжущаяся - 55 лет. Сальто на сцене он исполняет с прежним задором, да и программа носит игривое название «Танцуй, пока молодой». Кроме плясовых «Эскадрона» с «Есаулом» и «А я девушек люблю» Газманов (5 ноября, ГКД) наверняка почитает стихи и исполнит патриотические песни. Под «Господ офицеров» зал имеет обыкновение вставать, а «Москва, звенят колокола» едва не стала официальным гимном столицы. Произведения юбиляра споет не только он сам, но и приглашенные коллеги-звезды - Лев Лещенко, «Любэ», Лариса Долина, Николай Басков, Надежда Бабкина, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, группа «Блестящие».

Через два дня после газманов­ских кульбитов (7 ноября) на сцене Кремлевского дворца будет отмечен не менее весомый юбилей. Ведь речь идет о группе «Земляне», которой исполняется 30 лет. А до такого возраста «доживают», мягко говоря, не все. Ностальгическое шоу пройдет по не привычному для подобных концертов сценарию. «Трава у дома», конечно, будет, но прозвучит она на англий­ском языке и в компании с одной из западных групп. В списке участников шоу заявлены Kingdome Come, Nazareth, Гленн Хьюз, Тони Мартин, Кен Хенсли, Бонни Тайлер и др. Такая тусовка даже на юбилей Кобзона не приезжала. Можно ли причислять оптимистичный советский рок «Землян» к хард-н-хеви - вопрос дискуссионный, но на свой концерт они «выписали» самые сливки хард-рока 70-х и 80-х. Эта музыка традиционно любима в нашей стране, и некоторые замены в классических составах «монстров рока» вряд ли станут поводом отказаться от прослушивания с детства знакомых песен в живом и не менее вдохновенном, чем 30 лет назад, исполнении.