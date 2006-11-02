Олегу Газманову – 55, «Землянам» – 30
Кремлевский дворец, 5 и 7 ноября
№ 26(26) от 02.11.2006 [«Аргументы Недели », А. М. ]
Юбилей у Олега Газманова был летом, когда большинство концертных залов закрыто на каникулы. Поэтому масштабное празднование было перенесено на ноябрь. Дата солидная и с моложавым обликом Олега Михайловича совсем не вяжущаяся - 55 лет. Сальто на сцене он исполняет с прежним задором, да и программа носит игривое название «Танцуй, пока молодой». Кроме плясовых «Эскадрона» с «Есаулом» и «А я девушек люблю» Газманов (5 ноября, ГКД) наверняка почитает стихи и исполнит патриотические песни. Под «Господ офицеров» зал имеет обыкновение вставать, а «Москва, звенят колокола» едва не стала официальным гимном столицы. Произведения юбиляра споет не только он сам, но и приглашенные коллеги-звезды - Лев Лещенко, «Любэ», Лариса Долина, Николай Басков, Надежда Бабкина, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, группа «Блестящие».
Через два дня после газмановских кульбитов (7 ноября) на сцене Кремлевского дворца будет отмечен не менее весомый юбилей. Ведь речь идет о группе «Земляне», которой исполняется 30 лет. А до такого возраста «доживают», мягко говоря, не все. Ностальгическое шоу пройдет по не привычному для подобных концертов сценарию. «Трава у дома», конечно, будет, но прозвучит она на английском языке и в компании с одной из западных групп. В списке участников шоу заявлены Kingdome Come, Nazareth, Гленн Хьюз, Тони Мартин, Кен Хенсли, Бонни Тайлер и др. Такая тусовка даже на юбилей Кобзона не приезжала. Можно ли причислять оптимистичный советский рок «Землян» к хард-н-хеви - вопрос дискуссионный, но на свой концерт они «выписали» самые сливки хард-рока 70-х и 80-х. Эта музыка традиционно любима в нашей стране, и некоторые замены в классических составах «монстров рока» вряд ли станут поводом отказаться от прослушивания с детства знакомых песен в живом и не менее вдохновенном, чем 30 лет назад, исполнении.
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