Не следует воспринимать название альбома как намек на то, что там записан концерт Земфиры. На самом деле слово «live» в заголовке означает, что Земфира жива как артистка, о чем своим поклонникам и сигнализирует. Чтоб не беспокоились о том, что певица не торопится записывать новую пластинку, совсем не дает концертов (даже музыканты от нее разбежались), «зажала» обещанный диск би-сайдов - словом, практически не проявляет признаков творческой жизни. Однако и концертник «Земфира. Live» (REAL RECORDS) - признак довольно слабенький. Каждый, кто был хотя бы на одном выступлении Земфиры, знает, что они длятся все же побольше сорока минут, а хронометраж альбома не дотянул даже до хрестоматийной длительности стороны аудиокассеты. На концертах звучат не только новые песни, треки с последнего студийного диска «Вендетта» составили две трети (из десяти треков). Из исчисляющихся десятками старых хитов Земфиры в «Live» попали только «Ариведерчи» и «Прости меня, моя любовь». Кроме того, на концертах случаются инструментальные импровизации, неожиданные гитарные соло и уходы в другую тональность, которые публика встречает счастливым гулом. На этом диске есть несколько не особо ярких вокальных сюрпризов от Земфиры, а музыканты играют почти так же, как на студийных записях. Исключения - вступления к «старью»: старый трюк, когда публика пытается угадать, во что же знакомое выльется новый заход, здесь применяется только в «Ариведерчи». Наконец, на концертах музыканты худо-бедно общаются с залом, а Земфира сподобилась за 38 минут звучания только на одно «спасибо». При этом песни ее все так же хороши. Но при составлении трек-листа певица явно старалась не «перехитовать» - видимо, чтобы поклонники не умерли от радости. В общем, альбом должен стоить половину обычной цены компакт-диска: зачем платить как за полное блюдо, если в вашу тарелку откровенно не докладывают? После прослушивания куцего концертника, скорее всего, захочется вернуться к номерным дискам Земфиры. Так вот, лучше сделать это сразу и не тратить день­ги на «Live».



