Заслуженная артистка любит, скучает и не меняется

- Татьяна, расскажите о своем новом альбоме. Говорят, он будет называться «Люблю и скучаю»...

- Про название могу сказать одно: вряд ли это будет именно «Люблю и скучаю». Это просто название моей новой песни, которая конечно же войдет в альбом. Пластинка готова приблизительно на 99%, буквально одну песню доделать. Но я пока не могу сказать, когда состоится презентация нового альбома.

- Презентация наверняка будет громкой?

- У нас впереди - 11 ноября - большой сольный концерт в Москве, вГосударственном Кремлевском дворце. Но вряд ли альбом успеет выйти к этому времени.

- Как идет подготовка к вашему сольному концерту?

- Подготовку ведет питер­ская организация «4 апреля». Режиссер - Антон Духовской. Балет у нас классный, девчонки там такие отличные. Исполняться будут в основном старые хиты плюс 2-3 новые песни.

- Будут ли на концерте какие-нибудь сюрпризы?

- Для меня сюрпризов не будет, потому что это будет такой же концерт, как и предыдущий в питерском «Октябрьском». Но для москвичей, думаю, мой сольник будет приятным подарком, потому что я в Москве выступаю редко.

- Вы трудоголик? Рассла­биться удается?

- Наверное, я трудоголик, потому что отдыхать не умею. Если выдается буквально денек-другой, то я предпочитаю посидеть дома, никуда не ходить, поваляться на диване. Но вот в декабре, если все будет нормально, собираемся с мужем поехать отдыхать в Арабские Эмираты.

- Вы в какой-то момент сменили имидж: перешли от лиричных, проникновенных песен к более энергичным, танцевальным. Почему?

- А смены музыкального направления как таковой не было. Первый альбом, который мы выпустили, на самом деле был танцевальным, там была всего одна медленная композиция «Не плачь». То же и со вторым альбомом. Да и практически со всеми нашими пластинками - их всего 18, по-моему... Или 19? Я уже со счета сбилась. Пожалуй, только «Странная встреча» более медленный альбом, но это исключение. Просто со временем менялись авторы, соответственно, появлялись новые песни, вот и кажется, что что-то поменялось.

- Ваш сценический имидж сильно отличается от Вас настоящей?

- Я думаю, совсем не отличается. Нет, какие-то различия, естественно, есть. Но в принципе мои костюмы, мой сценический антураж достаточно органичны, все гармонирует со мной, с моим внутренним миром.

- Поделитесь вашими предпочтениями в одежде. Вы любите дорогие известные бренды или марки для вас не имеют значения?

- Все зависит от настроения. Безусловно, нравятся какие-то марки. Но мне ужасно не нравится Christian Dior. А что касается всего остального - не очень важно, дорогая вещь или нет. Главное, чтобы сидела хорошо и я чувствовала себя комфорт­но. Предпочтения в цветах зависят от настроения. Иногда это только черный, иногда - только белый. Вообще это самые удобные цвета, их можно сочетать с любым другим оттенком. Не люблю только зеленый и оранжевый. Все остальное имеет место быть.

- Представьте: вот, например, приходите вы в компанию, а там девушка в точно таком же платье, что и на Вас...

- Это замечательно. У нее же лицо другое, так что...

- Татьяна, какую музыку вы предпочитаете слушать на досуге?

- Мне нравится музыка 80-х годов. А так - все под настроение. Было время, когда я Мэрлина Мэнсона вовсю слушала. Предпочитаю только зарубежную музыку, русскую не слушаю вообще.

- Ваше хобби?

- Ванну очень люблю принимать.

- Были ли вы на нашумевшем концерте Мадонны в Лужниках?

- Нет, я не была на Мадонне. Мне клубные мероприятия как-то ближе. Я и на концерт Владимира Кузьмина в клуб ходила. Сама люблю там выступать. А концерты... На Пескове разве что была...

- Есть ли у вас друзья в мире шоу-бизнеса?

- В хороших отношениях я абсолютно со всеми. А что касается друзей в прямом смысле, то они, как говорится, - из песочницы, из детства.



