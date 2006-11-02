Дама несерьезная
Ольга Шелест не может не улыбаться
№ 26(26) от 02.11.2006 [«Аргументы Недели », Татьяна ГЕЙНС ]
- Я очень люблю работать вместе с Антоном.
- ...А вот средства для похудения рекламировать отказываетесь. Что так?
- Я, как и многие женщины, знаю, что значит похудеть или набрать вес. Поэтому я вряд ли стану рекламировать биодобавки или домашние тренажеры. Все это полный бред! Универсального средства для похудения нет, каждый человек индивидуален. Кому-то помогает диета, кому-то спорт... Нужно просто не лениться: делать упражнения, следить за собой, меньше есть, ограничивать себя в чем-то.
- А вы сами диету соблюдаете?
- Основным источником дохода является мой муж, который несет деньги в дом. А я эти деньги из дома выношу. (Смеется.)
- Выходит, Алексей Тишкин намного больше вас зарабатывает?
- Да. Алексей снимает рекламу, видеоклипы.
- Реклама с Комоловым - тоже его рук дело?
- К сожалению, нет. Мой муж человек достаточно деспотичный, когда дело касается его работы. На съемках он обо всем забывает, не любит, когда его отвлекают личностные моменты.
- Вы до сих пор живете в гражданском браке?
- Да. Оформлять отношения нет ни времени, ни желания. Если идти расписываться, то нужно устраивать свадьбу. А это большие хлопоты. К тому же я не разделяю мнение, что гражданский брак - это иллюзия брака.
- Что ваши родители говорят по этому поводу?
- Мои родители люди современные, без предрассудков. Они нас не дергают и ни на чем не настаивают. Понимают, что я сама принимаю решения, не руководствуясь ничьими советами.
- Как-то вы сказали об Алексее: «Я остаюсь девушкой его мечты и делаю все для того, чтобы поддерживать этот статус». А что именно вы делаете?
- Моему мужу, я думаю, нравится моя улыбчивость, легкость на подъем, чувство юмора, то, как я отношусь к проблемам... Универсальных рецептов семейного счастья нет. Я не могу посоветовать девушкам: «Обязательно признавайтесь в любви первыми, и у вас все будет хорошо». Наоборот, это может оттолкнуть человека.
- У вас имидж развлекательной телеведущей. А серьезной дамой вы когда-нибудь становиться собираетесь?
- В жизни я дама серьезная. Могу поставить вопрос ребром, люблю поговорить на серьезные темы... А вот в кадре мне ближе смех, веселье и развлечения. Серьезное ТВ - это не мой конек.
- Зато открытая улыбка - ваш козырь. Она у вас лишь для публики или вы сутки напролет улыбаетесь?
- Если на моем лице присутствует улыбка, то это не для галочки. Я просто не могу не улыбаться, когда встречаюсь с приятными людьми!
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес