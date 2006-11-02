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Дама несерьезная

Ольга Шелест не может не улыбаться

№ 26(26) от 02.11.2006 [«Аргументы Недели », Татьяна ГЕЙНС ]

Дама несерьезная
Ольга Шелест
 
 - Оля, в феврале вы ушли с НТВ только из-за того, что в вашем присутствии грубо уволили стилиста. После вы пожалели об этом?
 
 - Конечно, нет.
 
 - Судя по всему, вы девушка с характером. Трудно с людьми уживаетесь?
 
 - Я не раз уходила с каналов, но дело здесь не в характере. Я могу найти общий язык с любым человеком. Просто меня не устраивали то политика каналов, то проекты, которые мне предлагали... А так у меня замечательный покладистый характер.
 
 - В последнее время на ТВ крутят рекламу, где вы с Антоном Комоловым веселитесь и дурачитесь...

 - Я очень люблю работать вместе с Антоном.

 - ...А вот средства для похудения рекламировать отказываетесь. Что так?

 - Я, как и многие женщины, знаю, что значит похудеть или набрать вес. Поэтому я вряд ли стану рекламировать биодобавки или домашние тренажеры. Все это полный бред! Универсального средства для похудения нет, каждый человек индивидуален. Кому-то помогает диета, кому-то спорт... Нужно просто не лениться: делать упражнения, следить за собой, меньше есть, ограничивать себя в чем-то.

 - А вы сами диету соблюдаете?
 
 - Особой диеты у меня нет. Мне достаточно пару недель не поесть после шести вечера - и я в полном порядке.
 
 - Какой род деятельности, ТВ или реклама, является для вас основным источником дохода?

 - Основным источником дохода является мой муж, который несет деньги в дом. А я эти деньги из дома выношу. (Смеется.)

 - Выходит, Алексей Тишкин намного больше вас зарабатывает?

 - Да. Алексей снимает рекламу, видеоклипы.

 - Реклама с Комоловым - тоже его рук дело?

 - К сожалению, нет. Мой муж человек достаточно деспотичный, когда дело касается его работы. На съемках он обо всем забывает, не любит, когда его отвлекают личностные моменты.

 - Вы до сих пор живете в граждан­ском браке?

 - Да. Оформлять отношения нет ни времени, ни желания. Если идти расписываться, то нужно устраивать свадьбу. А это большие хлопоты. К тому же я не разделяю мнение, что гражданский брак - это иллюзия брака.

 - Что ваши родители говорят по этому поводу?

 - Мои родители люди современные, без предрассудков. Они нас не дергают и ни на чем не настаивают. Понимают, что я сама принимаю решения, не руководст­вуясь ничьими советами.

 - Как-то вы сказали об Алексее: «Я остаюсь девушкой его мечты и делаю все для того, чтобы поддерживать этот статус». А что именно вы делаете?

 - Моему мужу, я думаю, нравится моя улыбчивость, легкость на подъем, чувство юмора, то, как я отношусь к проблемам... Универсальных рецептов семейного счастья нет. Я не могу посоветовать девушкам: «Обязательно признавайтесь в любви первыми, и у вас все будет хорошо». Наоборот, это может оттолкнуть человека.

 - У вас имидж развлекательной телеведущей. А серьезной дамой вы когда-нибудь становиться собираетесь?

 - В жизни я дама серьезная. Могу поставить вопрос ребром, люблю поговорить на серьезные темы... А вот в кадре мне ближе смех, веселье и развлечения. Серьезное ТВ - это не мой конек.

 - Зато открытая улыбка - ваш козырь. Она у вас лишь для публики или вы сутки напролет улыбаетесь?

 - Если на моем лице присутствует улыбка, то это не для галочки. Я просто не могу не улыбаться, когда встречаюсь с приятными людьми!

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