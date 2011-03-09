Маргулис взялся за корову

Весьма хулиганистый музыкальный проект готовит композитор и певец Максим Леонидов. Хиты 40–60-х годов, далекие от идеологического пафоса и политики, войдут в его новый альбом «Папины песни». Одной из них стала кавер-версия песни «Му-му» Леонида Утесова. Вокальную партию красавицы коровы с жестоким сердцем исполнил участник группы «Машина времени» Евгений Маргулис. «Сначала я хотел спеть эту песню дуэтом с какой-нибудь певицей, – признался «АН» Леонидов. – Но в образе коровы женщины выступать не соглашались. Вот так Маргулис и стал Пеструхой». Планируется, что широкую общественность этот шуточный шедевр порадует уже в начале весны.