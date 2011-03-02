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Антиклановая жизнь

№ 8(249) от 03.03.2011 [«Аргументы Недели », Беседовала Марина ПЕТРОВА ]

Антиклановая жизнь

Владимир ВИНОКУР на эстраде уже более тридцати лет. За это время изменились не только мода и приоритеты, но и власть. Как остаться при таких переменах на плаву, артист рассказал «Аргументам неделi».

- Владимир Натанович, вот уже более десяти лет ваш театр имеет статус государственного. Что вам это дает?

– Два года назад появилась небольшая государственная дотация. Правда, ее хватает только на оплату аренды помещения театра. Вот и вся помощь. К счастью, у меня есть свой «Торговый дом Винокур», который помогает поддерживать штаны. Выпускаем водку, сигары. Бизнес, конечно, не олигархический, но артисты у меня одеты-обуты. Есть хорошая аппаратура, собственная звукозаписывающая студия, репетиционная комната. И на сегодняшний день наша главная задача – иметь наконец собственное здание для театра. С 2002 года я находился в переписке с тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым. Я нашел инвесторов, готовых построить театр, со своей, конечно, выгодой. Но решение в итоге так и не было принято.

– Может, новый мэр посодействует вам в решении этого вопроса?

– Я по натуре оптимист, потому тоже в это верю. Случится это в нынешнем году или через десять лет – уже не важно. Мне ведь всего 62 года, надеюсь, что доживу. Кстати, недавно первый раз побывал на приеме у нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина. И получил огромное удовольствие от общения с нормальным человеком. Он подошел, обнял меня со словами: «Помнишь меня?» – «Конечно, помню!» Помню по тем временам, когда он был еще мэром Кагалыма. Правда, назвать его Сережей, как в те годы, уже не могу.

– Вы, кажется, и с президентом знакомы лично. К нему как обращаетесь?

– С Дмитрием Анатольевичем когда-то был на «ты». Еще до вступления в должность он позвонил и поздравил меня с юбилеем: «Володя, я тебя поздравляю, пройдет инаугурация, отметим!» Я тогда в последний раз назвал его на «ты»: «Спасибо, Дима, большое, но после инаугурации ты уже, боюсь, не сможешь». Так и вышло. Путин меня тоже поздравлял. Он хороший человек. Не всегда такой хмурый и серьезный, как кажется. Может и анекдот рассказать при случае.

– Значит, с властью вы дружны?

– Я с ней в шикарных отношениях. (Улыбается.) Дружил и с коммунистами, дружу и с нынешними лидерами. Я никогда не лез в политику, а просто каждый вечер выхожу и смешу людей. Эдакий сеанс психотерапии. Зрители потом выдыхают и говорят: «Спасибо, мы сегодня забыли про плохое».

– А когда плохого было больше – в советские годы или сегодня?

– Тогда в стране негатива было точно не меньше, уверяю вас. И преступления происходили часто. Но не было столько информации, как сегодня. На мой взгляд, о терактах и тому подобных вещах должны знать только профессионалы: прокуратура, ФСБ и МЧС. Если же информация о беде будет постоянно сочиться из всех щелей, то народ все время будет жить в ощущении общей беды.

– Легко ли молодым сегодня попасть на эстраду?

– Очень трудно. В советские годы была мощная организация – ВЛКСМ и при ней комитет по культуре. Вот где была настоящая «фабрика звезд»: они искали молодых артистов по всей стране и выводили их в свет. Не было слова «продюсер». Не знали понятия платной ротации. Не говорили про гонорары. Но именно комсомольская организация открыла Ротару, Чепрагу, Рымбаеву, Петросяна, Леонтьева. Нет, я не против «Фабрик звезд». Но это же чисто коммерческий проект, по окончании которого молодых артистов прокатывают по стране, чтобы отбить затраченные бабки, и потом о них все забывают. И никто не занимается развитием артиста, раскрытием его личности.

– Вы свою дочь-балерину поддерживаете или она всего добивается сама?

– Настя – самостоятельный человек. Работает балериной в Большом театре. Не тусовочная, не звездная девочка. Вкалывает по-страшному! Увлеклась цирком дю солей: на трапециях, на канатах выделывает без страховки такие трюки, что доводит меня до предынфарктного состояния. Очень ей горжусь.

– Говорят, что она, как и вы, очень принципиальный человек. Когда в Большом театре началась травля Волочковой, ваша дочь в достаточно жесткой форме отказалась в этом участвовать…

– Я всегда учил ее избегать каких-то коалиций, союзов, за или против кого они бы ни создавались. Я сам никогда не принадлежал к кланам! Напротив, всегда стараюсь оставаться со всеми коллегами в добрых отношениях. Дружу с Геннадием Хазановым, Леонидом Якубовичем, фото покойного Михаила Евдокимова стоит на моем рабочем столе. Словом, понимаю, что самое главное – оставаться человеком. Этому же учу и дочь.

– Чем порадуете в ближайшее время?

– 1 апреля состоится мой концерт «Золотой патефон» в Государственном Кремлевском дворце. На него я пригласил своих друзей – Валерия Меладзе, Елену Ваенгу, Льва Лещенко, Николая Баскова, Лайму Вайкуле и многих других. Это будет концерт пародий – сначала выступает звезда, следом идет пародия на нее. Причем пародий на Ваенгу, например, не делал еще никто – мы специально с артистами моего театра сейчас изучаем ее творчество и пытаемся скопировать ее манеру пения, поведения на сцене. Надеюсь, получится похоже.

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