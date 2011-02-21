…а «Фабрика звезд» – за новое шоу?
№ 7(248) от 22.02.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Похоже, «Фабрика звезд» вновь готовит свое возвращение.
Как сообщают наши информационные источники, съемочный процесс планируют запустить уже в марте. На сей раз принимать участие будут не неизвестные дарования, а популярные участники предыдущих «Фабрик звезд». Управлять процессом станут четыре авторитетных продюсера. Говорят, приглашение уже получили Игорь Матвиенко, Игорь Крутой и Виктор Дробыш. Что же касается «фабрикантов», то «кастинговать» их, скорее всего, будут с помощью зрительского голосования.
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