…а «Фабрика звезд» – за новое шоу?

Похоже, «Фабрика звезд» вновь готовит свое возвращение.

Как сообщают наши информационные источники, съемочный процесс планируют запустить уже в марте. На сей раз принимать участие будут не неизвестные дарования, а популярные участники предыдущих «Фабрик звезд». Управлять процессом станут четыре авторитетных продюсера. Говорят, приглашение уже получили Игорь Матвиенко, Игорь Крутой и Виктор Дробыш. Что же касается «фабрикантов», то «кастинговать» их, скорее всего, будут с помощью зрительского голосования.