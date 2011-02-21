Лорак и Скрипка взялись за Карлсона…
№ 7(248) от 22.02.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Ани Лорак и Олег Скрипка примерили на себя новые образы.
Артисты приняли участие в озвучивании полнометражного норвежско-шведского мультика «Карлсон, который живет на крыше». Роль сладкоежки Карлсона досталась Скрипке. А вот Малыша после длительных проб доверили Ани Лорак, чей голос, не исключено, украсит и музыкальную часть этой мультяшки. Возможно, именно ее песня станет саундтреком данной эпопеи.
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