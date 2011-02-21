Лорак и Скрипка взялись за Карлсона…

Ани Лорак и Олег Скрипка примерили на себя новые образы.

Артисты приняли участие в озвучивании полнометражного норвежско-шведского мультика «Карлсон, который живет на крыше». Роль сладкоежки Карлсона досталась Скрипке. А вот Малыша после длительных проб доверили Ани Лорак, чей голос, не исключено, украсит и музыкальную часть этой мультяшки. Возможно, именно ее песня станет саундтреком данной эпопеи.